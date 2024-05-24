洛陽鉬業(3993)受惠汽車電池的幾何級增長勢　破之前高位｜彭偉新

洛陽鉬業的主營業務為從事鉬、鎢及銅等金屬開採、冶煉、加工及貿易業務，集團共有六個部門進行運營，其中，鉬鎢相關產品部門從事鉬鎢礦開採業務、而銅金相關產品部門從事銅金礦開採業務、鈮磷相關產品部門主要從事鈮和磷肥的生產、銅鈷相關產品部門從事銅和鈷生產業務，至於金屬貿易部門則主要從事金屬銷售業務，另外，其他部門主要從事採礦支持業務。集團擁有全球最大的銅鈷礦之一，而鈷主要用於生產鋰電池的其中一面電極，由於全球走向電動車世代，令到市場對鋰電池的需求走向高度增長，市場預期洛陽鉬業因而受惠，2024年及2025年的預期收入會分別有8.9%及6.4%的增長，兩年的預測收入可以達到2,029億元人民幣及2,159億元人民幣。至於兩年的每股盈利則分別為0.51元人民幣及0.61元人民幣，兩年分別增長74.4%及20.5%。



洛陽鉬業於2024年5月23日以 7.35 港元收市，全日下跌 0.04 港元，跌幅為 0.54%。集團過去5年的平均Beta值為 1.39，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 8.57 港元，而最低位則曾見 3.73港元，股價於過去52周累計上升 81.13%，股價表現跑贏恒指及國企指數，以現價 7.35 港元計，洛陽鉬業的股價較 50 天線高出 3.11%，另外，現價亦較 200 天線高出 40.8%，走勢上均反映短期股價表現已超愈了中、長線走勢，屬於利好的走勢。

洛陽鉬業(#03993)於去年12月22日至今年5月23日期間的資金流狀況。（圖1）

另外，洛陽鉬業的機構投資者持股比率為43.13%，股價於去年12月22日至今年5月23日期間的股價共錄得82.38%的升幅，在同一期間，共錄得18.38 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的16.73 億港元，而散戶則佔當中的1.64 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.14%，而最低則跌至 -1.05%，但隨著股價由低位反彈，以及資金再度落入，到5月23日當日則已重返至6.19%。

至於股價走勢來說，洛陽鉬業的股價於去年12月期間一度由低位3.86港元持續反彈，最高曾升上5月初高位8.57港元(見圖2)，形成了一浪高於一浪走勢，不過，當股價升上該水平後，整體走勢隨即作出回調，更向下跌穿10天及20天線，最低於昨日跌至7.01港元，剛好返回50天線，不過未有失守50天線，更形成了低開高收狀況。預期股價由於未有失守整個升浪總升幅的38.2%回調目標，股價有機會作出進一步的試頂。投資者可以在7.35港元水平買入，股價可以上望8.57港元，至於股價暫時宜企穩在7.00港元水平，失守即時作出止蝕。

洛陽鉬業 (3993) 股價雖然回調但未失重要支持。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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