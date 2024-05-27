濱海投資 (2886) 新供氣項目　彰顯上游氣源布局優勢｜彭偉新

濱海投資上周一發出自願性公告，表示持有45%股權的泰興公司，與秦皇島北方玻璃燃氣達成協議，為秦皇島北方玻璃在河北省秦皇島市新建並日產1,200噸的光伏玻璃生產線提供燃氣，預期該條生產線的每月最高用氣量為780萬立方米。這進一步反映集團憑着越趨完善的天然氣氣源結構，配合合作夥伴網絡，在內地華北地區加大布局並做大做強。

今次所獲得的供氣合約突顯集團氣源充足，可以透過多種合作方式，在北方各主要工業園區中供氣。集團早前與北燃天津，以及河北建投新能簽署天然氣購銷合同，擴大公司上游天然氣資源，一方面能獲得更多氣量，有利開拓下游客戶，一方面亦能獲得價格較具競爭力氣源，提高盈利能力。另外，集團於2023年10月成立中端氣源貿易業務，打通上、中、下游能源供應鏈，方便調度氣源予下游客戶，亦是其中一項能讓集團加大開拓下游客戶的能力。

現時內地政府對天然氣整個行業發展方向，是以嚴管中游管道部分，但對於上游及下游部分則逐步開放，並願意見到市場化發展，所以各大中型內地城市燃氣企業均積極尋找低價氣源。不過，能擁有自家天然氣碼頭接駁能力，以及儲存能力的企業都是鳳毛麟角，基本上都是行業中巨無霸，而集團現時透過合作形式，管道連接天津四大碼頭，包括中石化LNG碼頭、北燃LNG碼頭、河北曹妃甸碼頭、國家管網碼頭，取得接卸，輸氣及儲存資源。這樣，集團不僅可以節省數以十億甚以百億計的建碼頭本，大幅降低資本開資，更可以專心發展自身供氣業務。在結合多個氣源供應基礎上，除了有利集團加快和加大開拓下游客戶外，由於在供應上有更多選擇，集團可以根據不同供應商供氣價格而靈活採購，調配出供氣成本最低氣源組合，改善毛差提升整體毛利率，進而推動純利進一步上升。

濱海投資去年全年營業額達到64億港元，按年上升5%，毛利率為11.7%，幾乎與前年相同，而股東應佔溢利為2.57億港元，按年下跌21%，主要是受到非經營項目(淨利息開支)大增接近5000萬港元所拉低，令到每股盈利只有0.19港元。不過，隨着集團加快開拓潛在客戶，以及控制氣源成本，按市場所預測的2024年全年業績，預期每股盈利會按年上升1.42倍至0.46港元，令到2024年預測市盈率跌至只有2.5倍，較同業包括中國燃氣(0384)及昆侖能源(0135)，甚至三桶油的預測市盈率為低。值得留意的是，集團的增值服務表現亮眼，3年毛利複合增長率達62%；整體綜合毛利率達72%，未來將成長為公司新的利潤引擎。公司於今年將結合前期業務開展經驗，進一步規模化整合增值業務板塊，相信於更好服務客戶的同時，能提升公司盈利能力。分析師給予的目標價為2.20港元，較當前股價1.13港元有超過90%上升空間。根據技術分析，若果按去年全年主要阻力位1.76港元跌至近日低位1.11港元的跌浪，以38.2%的黃金比率作為首個反彈目標，股價可以上望1.38港元，投資者可以在1.15港元買入，先上望1.38港元，暫時以1.00港元為止蝕水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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