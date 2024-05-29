保誠利用金融科技縮短處理理賠時間　危疾及身故理賠時間縮減33%

保險界近年致力透過金融科技以，簡化理賠等手續。保誠指出透過金融科技縮短理賠平均處理時時間，其中危疾和身故理財平均處理時間減少33%，住院理賠平均處理時間減省56%。在去年住院理賠平均處理時間為2.8個工作天，按年縮減3成。



公司又指出去年整體成功賠付率為96%，涉及總賠償金額逾66億元，按年增加25%。總賠償個案逾13萬宗，其中醫療保險於2023年理賠金額約為21億元，按年增加27%。若客戶以轉數快接收理賠款項，當申請獲批後最快可以收到理賠金。

公司亦指出透過數碼工具將投保申請程序所須時間，最快縮短至25分鐘，另有99%投保是透過數碼渠道完成。

保誠集團首席健康保障業務總監 Arjan Toor 與保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監 歐陽佩玲出席啟動禮，宣佈與療機構展開策略性合作。

與7醫院與診所達策略性合作

另一方面保誠與7間醫院與診所達成策略性合作，藉著更有效的資源運用﹑專業知識和網絡互補，建立以病人為中心的醫療生態系統。今次合作的醫療機構分別是港怡醫院將夥指楷和醫療中心﹑浸會醫院將與匡喬醫療集團合作，仁安醫院將聯同全面醫護專科中心及安匯醫務中心提供醫療服務。透過今次合作，合資格客戶於指定診所求診後，如需接受手術治療，診所將轉介個案予合作醫院跟進，並因應客戶需要為其向保誠申請醫療費用預先批核及安排直付服務。保誠將於治療完成後，向醫療機構直接支付已批准療費用，客戶可以更精準把握醫療預算，免卻現金流的煩惱。

公司指出與合作醫療機構致力透過是次合作為客戶打造無縫的醫療體驗，此合作模式將有助提升合作機構的溝通效率，減少行政上的延誤，令理賠過程更為順暢，從而優化醫療服務及提升客戶體驗。