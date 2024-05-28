國家級投資基金總額達3440億　中芯國際(0981)可受惠｜彭偉新

根據外電消息指，內地將由國家財政部、國開金融、上海國盛，以及4間國有銀行等的19位股東共同成立國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司，而註冊資本更達到3,440億元人民幣。今次成立的投資基金之規模，更是有史以來最大的半導體投資基金，主要作為推動內地晶片產業的發展，尤其是中方在受到美國的限制下，為了行業的未來成長，以及實現自給自足的目標而設立的。



中芯國際主要從事晶圓製造和銷售的企業，集團主要經營兩大分部，其中，晶圓銷售分部從事生產和銷售晶圓，並服務於電源管理集成電路、電池管理集成電路、嵌入式微處理器、攝像頭芯片、射頻和無限連接、觸摸控制器集成電路等產品。至於掩膜製造、測試及其他分部則從事製造半導體掩膜和提供晶圓測試服務，而集團的主要市場包括美國、歐洲和亞洲，按市場統計資料所示，中芯國際已經成為了全球第三大的晶片代工生產商，全球排名僅次於台積電及南韓三星。

中芯國際去年的全年的營業額為 63.22億美元，同比下降 13.1%。去年全年毛利為12.18 億美元，同比下跌 55.9%，毛利倒退 56%，主要是受到營業額減少13.1 %所帶動。至於毛利率方面，上個年度為 19.3%，較去年同比的 38%下跌 18.7個百份點。集團去年全年的淨利息費用為 5.27億美元，同比上升 135.2%。中芯國際去年的全年的營業收益(調整後)為 1.21億美元，同比下降 92.63%，而去年的全年的股東淨收入為 9.03億美元，同比下降 50.3%。至於上一季度的營業額為 17.5億元，同比上升 19.7%，但上個季度毛利則同比下跌 21.3%，而毛利更是明顯倒退 21%。

中芯國際(0981)可受惠成立3,440億總額的國家級投資基金。（資料圖片）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 21.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 49.3 倍，較追蹤市盈率為高。至於市賬率方面，則仍然只有 0.78 倍。中芯國際於上個交易日以 16.48 港元收市，全日上升 1.14 港元或 7.43%。集團過去5年的平均Beta值為 0.14，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 25.2 港元，而最低位則曾見 13.88港元，股價於過去52周累計下跌 23.3%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 16.48 港元計，中芯國際的股價較 50 天線高出 5.76%，不過，現價則較 200 天線低 10.22%，短期走勢仍然較強。

中芯國際的機構投資者持股比率為22.51%，並於去年12月28日至今年5月27日期間的股價共錄得18.42%的跌幅，，期間，共錄得-13.46 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的-4.77 億港元，而散戶則佔當中的-8.66 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上8.6%；而最低則跌至-12.89%，而到5月27日當日則為1.42%。

中芯國際股價於去年11月升上25.20港元見頂後，便持續回吐並曾兩次跌至14.00港元水平後見底回升，近日股價曾一度再升上16.98港元水平，未能升破3月中所形成的雙頂頸線阻力位17.80港元。不過，由於RSI9持續轉強，令到股價能進一步反彈的機會較大。投資者可以在16.50港元水平買入，只要能成功升破17.80港元的阻力，便會形成了雙底突破頸線的走勢，以雙底及頸線的垂直高度作為量度升幅的追，股價可以上望22.00港元。至於股價若失守15.30港元的話，宜先行沽出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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