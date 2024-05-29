中國中車(1766)股價受惠中特股支持　可重返去年5月頂部｜彭偉新

中國中車主營業務為從事軌道交通裝備製造及銷售，集團主要業務包括鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務和現代服務業務等。其中，鐵路裝備業務主要包括機車業務、動車組和客車業務、貨車業務和軌道工程機械業務；至於城軌與城市基礎設施業務則主要包括城市軌道車輛、城軌工程總包和其他工程總包。另外，新產業業務主要包括機電業務和新興產業業務。現代服務業務主要包括金融類業務、物流、貿易類業務和其他業務等。



集團上一季度的營業額為 321.83億元人民幣，同比下降 0.6%。上個季度毛利為80.2 億元人民幣，同比上升 15.2%，不過，環比則下跌 61%。毛利明顯增加 15%，至於毛利率方面，上個季度為 24.9%，較去年同比的 21.5%增加 3.4個百份點，至於環比而言，則增加 2.4個百份點。集團上一季度的淨利息費用為 2.07億元人民幣，同比上升 370.45%。至於中國中車上一季度的營業收益(調整後)為 15.98億元人民幣，同比上升 55.15%。中國中車上一季度的股東淨收入為 10.08億元人民幣，同比上升 63.9%。整體季度業績屬於符合市場預期

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 13.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 9.8%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 1.08%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 10.09%。以現價計，相等於歷史市盈率約 10.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.4 倍，較追歷史盈率為低，另外，市賬率則為 0.78 倍，整體估值仍然較高。中國中車過去一年的派息比率為 48%，而集團今個財年已派發 0.2 元人民幣的年股息，相等於 4.50 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.22 元人民幣，相等於 4.95 厘的預測股息率，不過，仍然較過去5年平均股息率5.39 厘為低。

中國中車上個交易日以 4.88 港元收市，全日上升 0.08 港元或 1.67%，集團過去5年的平均Beta值為 0.38，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.12 港元，而最低位則曾見 3.1港元，股價於過去52周累計下跌 1.44%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 4.88 港元計，中國中車的股價較 50 天線高出 10.18%，另外，現價亦較 200 天線高出 28.56%，暫時反映短期股價走勢跑贏中期及長期走勢，相信該走勢仍然會維持一段時間。

中國中車(#01766)於去年12月29日至今年5月28日期間的資金流狀況。（圖1）

中國中車的機構投資者持股比率為18.35%，並於今年1月29日至今年5月28日期間的股價共錄得30.48%的升幅，期間，共錄得4.52 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的4.44 億港元，而散戶則佔當中的0.09 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上47.81%；而最低則跌至 -8.37%，而到5月28日當日則為4.81%，整體大戶資金流動力正在改善中，有助股價作進一步的反彈。

中國中車的股價自去年5月8日升上最高位見5.26港元後，走勢便持續回落，並最低位曾跌至去年12月的3.10港元後終於見底回升，不單止成功收復各移動平均線阻力，更逐步收復整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，以及曾一度嘗試升抵整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，近日股價維持一浪高於一浪走勢，只畏股價能企穩在4.43港元以上，有望推動股價重返跌浪起步位5.26港元，投資者可以在4.80港元水平買入，上望5.30港元，一旦失守4.43港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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