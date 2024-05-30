中國儒意(0136)全購「紅警OL」遊戲資產　惹憧憬｜彭偉新

中國儒意於5月7日發出公告，會以2.59億元人民幣收購字節旗下資產北京有愛互娛科技有限公司100%股權，而有愛互娛的核心資產爲「紅警OL」，市場相信股權轉讓完成後，依託「紅警OL」的廣泛玩家基礎，可以進一步擴大公司遊戲版圖，優化資源配置，促進整體業績增長。短期來看遊戲將貢獻新的業務增量，長期看公司有望通過影遊聯動，進一步延長IP生命週期，挖掘版權價值，提升公司影視知識產權變現能力。



中國儒意去年的全年的營業額為 36.27億元人民幣，同比上升 174.8%。去年全年毛利為11.61 億元人民幣，同比上升 343.1%，毛利增加 343%，毛利率方面，上個年度為 32%，較之前一年 19.8%增加 12.2個百份點；中國儒意去年的全年的營業收益(調整後)為 7.96億元，同比上升 721.88%。China Ruyi Holdings Ltd去年的全年的股東淨收入為 6.9億元，同比下降 12.66%。

北水持有中國儒意股份的比重在近一個月再度明顯回升，相信是內地投資者看好中國儒意的前景尤其是集團在5月8日公佈向獨立第三方收購北京有愛互娛科技的100%股權，令到集團可以透過收購擁有「紅警OL」遊戲資產，尤其是該項模擬遊戲的生命周期較長，有助集團未來可以藉著該項目賺取可觀的收益。按中央結算的數據所示，北水投資者在中國儒意的控股權由今年4月底時只有21.0%，逐步加至5月27日的21.88%，是為今年以來最高水平。

中國儒意(#00136)於今年1月2日至今年5月29日期間的資金流狀況。（圖1）

中國儒意(136.HK)的機構投資者持股比率為10.72%，並於今年1月2日至今年5月29日期間的股價共錄得26.63%的升幅，期間，共錄得5.16 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的4.24 億港元，而散戶則佔當中的0.92 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.62%；而最低則跌至 -6.56%，而到5月29日當日則為10.38%，整體大戶資金動力已開始回升，有助進一步推動股價上升。

中國儒意於上個交易日以 2.14 港元收市，全日上升 0.07 港元或 3.38%。集團過去5年的平均Beta值為 1.1，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 2.85 港元，而最低位則曾見 1.29港元，股價於過去52周累計上升 18.29%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數，以現價 2.14 港元計，中國儒意的股價較 50 天線高出 11.75%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.43%。

中國儒意 (0136) 上升軌走勢有望突破61.8%反彈目標2.26港元。（圖2）

股價自去年7月升上最位見2.85港元後逐步見頂，更在向下跌穿所有的移動平均線支持後，股價於今年2月1日曾跌至最低位見1.29港元後(見圖2)，在9天RSI重返30以上水平後，股價便開始形成了一底高於一底的轉勢形態，股價在形成了一浪高於一浪外，更於今年3月中成功升破了20天線及50天線阻力，走勢出現突破，更期股價可以繼續上升，尤其是股價已見20天線向上突破50天線，形成了見底走勢的黃金比率。預期股價會繼續沿自低位開始形成上升通道繼續上行。投資者可以在2.10港元水平買入，若果股價成功升破2.22港元，走勢便有機會收復整個跌浪總跌幅的61.8%，股價可以向上升返整跌浪的起步點2.85港元，至於股價若向下跌穿50天線，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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