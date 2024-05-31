丘鈦科技(1478)有望借手機行業景氣回升　突破4港元阻力｜彭偉新

丘鈦科技的主營業為從事設計、研發、製造及銷售攝像頭模組業務的企業。而集團產品主要是用於手機的鏡頭及用於汽車的監測鏡頭。集團的主要產品包括分辨率介於300萬像素至2000萬像素之間的變焦及定焦攝像頭模組，帶廣角鏡、大光圈、雙攝像頭、OIS、PDAF、手勢識別、及閉環控制功能的超薄攝像頭模組，以及指紋識別模組和戶外運動相機。集團去年的全年的營業額為 137.86億元，同比下降 11.5%。去年全年毛利為5.6 億元，同比下跌 8.6%，下跌主要是受到營業額減少11.5 %，營收成本增加11.6 %所帶動。至於毛利率方面，上個年度為 4.1%，較去年同比的 3.9%增加 0.2個百份點；集團去年的全年的淨利息費用為 0.18億元，同比下降 5.88%。至於丘鈦科技去年的全年的營業收益(調整後)為 0.94億元，同比上升 23.68%。丘鈦科技去年的全年的股東淨收入為 0.9億元，同比下降 53.61%。



丘鈦科技於2024年5月30日以 3.64 港元收市，全日上升 0.07 港元或 1.96%。集團過去5年的平均Beta值為 1.31，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 4.97 港元，而最低位則曾見 2.48港元，股價於過去52周累計上升 13.69%，由年初至今計算，股價表現贏恒生指數，以現價 3.64 港元計，丘鈦科技的股價較 50 天線高出 7.15%，另外，現價亦較 200 天線高出 3.23%，走勢仍然處於初部上升的階段。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 2.25倍，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 42.3%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 23.83%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 31.37%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 48 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.5 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.22倍，而市賬率則為 0.81 倍整體估值仍然不太高，有望可以出現較明顯的上升幅度。

丘鈦科技股價在回調下未有失守前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。（圖1）

丘鈦科技的機構投資者持股比率為6.35%，並於今年1月3日至今年5月30日期間的股價共錄得5.94%的跌幅，在同一期間，共錄得 -0.22 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的 -0.17 億港元，而散戶則佔當中的 -0.05 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.75%；而最低則跌至-19.21%，而到5月30日當日則由低位逐部回升至 -16.83%，反映整體大戶資金流正在改善中。

至於股價由去年11月期間兩次升抵4.90港元以上水平均見阻力後，股價在跌穿50天線後(見圖1)，股價便迅速向下跌穿所有移動平均線後，最低在跌至2.64港元後，才開始出現見底走勢，並在形成了一浪高於一浪下，股價曾一度升上4.21港元水平，剛好收復了整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。雖然股價先行作出回調，不過未有跌穿50天線及整個前跌浪的38.2%反彈目標，因此，未來股價走勢仍然會以繼續反彈為主，暫時會以整個61.8%反彈目標作為短期主要阻力。投資者可以在現價買入，上望4.00港元水平，至於股價仍然宜守穩在3.50港元以上，失守先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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