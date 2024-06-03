優博控股(8529)半導體托盤業務全球第三大　上市值得留意｜彭偉新

近期恒指在升抵19700點高位後雖然隨即作出回調，更單單在兩周內恒指已經回調接近1,600點，以回調幅度計達到8.2%，令到不少投資者擔心港股已經完成整個反彈，並再次返回之前的持續下跌走勢。不過，即使港股的確出現了大幅的回調，但事實上恒指仍然處於高位，更未有大量資金流出港股的跡象，所以，市場所指港股「升完」的說法仍然未可作實。港股氣氛轉強，除了會對藍籌股、科技股及電動車股等帶來利好的推動外，對新股市場氣氛來說便更加明顯，就像近期多隻新股上市的表現強勁，上市首日所錄得的表現非常亮麗，單計5月上市的7隻股份，只有兩隻跌穿招股價，而其餘5隻在首日掛牌均錄得最少26.8%的升幅，而最多更達到1.32倍，可見新股市場轉為壯旺，進一步引證港股升勢未完的看法。



市場反應火爆 暗盤市場曾錄得1.6倍的升幅

而今日上市的優博控股(8529)更是市場的另一焦點，除了因為在暗盤市場上曾錄得1.6倍的升幅，而輝立加富途超過6000萬股成交為新股少見，相信星期一首日掛牌，會更加火爆。優博控股受市場歡迎，更重要是，該股是自2021年1月的裕程物流(8489)上市後，首隻在創業板上市企業；而且，優博控股的產品更是晶片生產過程中不可缺少的一環，特別是集團的產品是用作保護半導體成品的盛載材料。在現時全球晶片行業發展蓬勃下，各類型晶片產品均需要使用「後段半導體傳輸介質產品」，作為輸送及傳輸材料，當中的產品包括了晶圓托盤承載具、晶圓箱及密封套、消泡墊及緩沖墊，以及膜片及載帶等。集團的主要產品包括了托盤和托盤相關產品、MEMS及傳感器封裝以及載帶三大類。截至2023年上半年，托盤及托盤相相歇產品的銷售收入更佔集團總收入的九成，因此，集團可以受惠全球對晶片產品需求的強勁增長。

根據F&S報告所示，2021年至2023年的3個年度，托盤及托盤相關產品佔「後段半導體傳輸介質」行業的份額，分別達到31.3%、31.8%及31.7%，而以2023年計，由集團所生產的托盤及托盤相關產品更在所有生產商中排名第三，市場佔有率達到8.4%。集團已在內地已有兩個廠房，共有4套生產設施，其中兩個負責生產托盤及托盤相關產品，而其餘的則負責生產載帶及MEMS及傳感器封裝，現有設備的生產安排，有助集團在市場上搶佔更高的市佔率，以提升行業內的排名。

中美晶片戰・晶片・芯片・中美貿易・中美貿易戰・中美關係：在這張2023年7月5日由拍攝的插圖中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

按市場分析預測，全球半導體在2023年至2032年期間的銷售，將會以8.8%的年複合增長率發展，市場預期至2032年，半導體的需求將會達到1.3萬億美元。另外，集團現時的客戶組合中，單一市場計算的話，中國及台灣分別佔總收入的27.3%及19.3%，其中，台灣生產商是全球半導體行業的前列，手執行業的牛耳，未來的領導地位相信難被取代。而內地中央政府在上周宣佈成立一個總投資金額3,440億元人民幣的半導體投資基金，志在發展中國自己的半導體產業，實現晶片的自主設計及自主生產。中國有望可以成為全球其中一個在半導體產品增長最快的市場，集團現時在內地的佈局，相信會對優博控股的未來業務會帶來更利好的推動力。

由於今次集團的集資金額只有6,250萬港元，當中10%用作公開發售，而上周五公佈中標結果下，公開發售部份錄得超過2,502倍的超額，在大額超額認購下，觸發回補機制，令到公開發售股份部份佔總發售股份的比例上升至45.45%。令到透過國際配售入票的機構投資者未能滿足其認購需求。上周五在暗盤市場時，優博的股價更一度升超過1.6倍，不過升幅最後收窄至28%，返回一個較為合理的水平，相信可以吸引部份未能獲足額配售的投資者在市場上吸納，因此，在消化市場上的獲利盤後，相信股價仍然有可觀的上升空間，投資者若果有閒錢的話不妨該股多加留意，並趁低位小注買入。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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