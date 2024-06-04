聯想集團(0992)AI電腦推動下　上升走勢未失守續再試高位｜彭偉新

聯想集團去年的全年的營業額為 4,449.86億港元，同比下降 8.5%，另外，期內全年毛利為767.15 億港元，同比下跌 6.9%，毛利倒退 6.9%的原因，主要是受到營業額減少8.5 %，完全抵銷了8.8 %的成本減少。至於毛利率方面，剛公佈的年度為 17.2%，較去年同比 17%增加 0.2個百份點；集團剛過去的年度之 EBITDA 為 252.36億港元，同比減少了 15.22億港元或 5.69%。集團去年的全年的營業收益(調整後)為 156.96億港元，同比下降 18.19%。至於集團去年的全年的股東淨收入為 79.08億港元，同比下降 37.34%。整體數據反映出集團整體的全年業績雖然出現回調，但市場對未來集團所推出的AI電腦前景非常看好，即使業績遜於預期，但股價仍然持續向好。



市場預期下一財年的盈利預會增長 37.8%，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 17.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.1 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.68倍，而市賬率則為 3.09 倍。聯想集團過去一年的派息比率為 57.7%，而集團上個財年已派發 0.38 港元的年股息，相等於 3.35厘的年股息率，市場預期集團今年全年仍然可以每股派 0.38 元，相等於 3.35 厘的預測股息率，但仍然較過去5年平均股息率4.66 厘為低。

聯想集團於上個交易日以 11.34 港元收市，全日上升 0.12 港元或 1.07%。集團過去5年的平均Beta值為 1.11，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 12.26 港元，而最低位則曾見 7.23港元，股價於過去52周累計上升 49.4%，股價表現跑贏標普500指數 25.91%，以現價 11.34 港元計，聯想集團的股價較 50 天線高出 19.52%，另外，現價亦較 200 天線高出 22.99%，短期走勢明顯跑贏中、長線走勢。

聯想集團(#00992)於今年1月5日至今年6月3日期間的資金流狀況。（圖1）

聯想集團的機構投資者持股比率為33.26%，並於今年1月5日至今年6月3日期間的股價共錄得10.31%的升幅，期間，共錄得29.71 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的27.85 億港元，而散戶則佔當中的1.87 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.85%；而最低則跌至-2.53%，而到6月3日當日則為3.51%，走勢上已有逐步改善的跡象。

股價於今年1月曾升抵11.08港元後見頂，股價反覆回調至2月5日低位見7.80港元後便開始反彈，股價曾反彈61.8%至3月中的9.98港元後曾一度回落，不過，股價未有跌返之前低位，並在跌至7.99港元後便再度反彈，股價不單成功升破前反彈61.8%的阻力外，更成功收復100%，更升上最高位12.26港元後作出回調，股價近日再度跌返11.06港元，形成了後抽走勢後，預期股價可以作進一步的反彈，若果以年初由11.08港元跌至7.80港元的跌浪總跌幅，以1.618倍作為反彈目標，目標價為13.10港元，投資者可以在11.30港元買入，上望13.00港元，至於股價宜企穩在20天線之上，失守宜沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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