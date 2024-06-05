中國鐵建 (1186) 股價見底　以一浪高於一浪向上發展｜彭偉新

中國鐵建的主營業務為工程承包，其工程承包業務範圍包括鐵路、公路、城市軌道、水利水電、房屋建築、市政項目、橋樑、隧道、機場和海運碼頭的建設等，另外，集團亦有從事工業製造、房地產開發、物流與物資貿易以及勘察設計諮詢服務，所涉及的市場包括內地及海外地區。雖然過去10年間，內地未有大型的基建工程，令到集團的整體盈利增長放緩。按上個季度業績公佈，中國鐵建的營業額為 2,749.49億元人民幣，同比只上升 0.5%，而環比更下跌 17.07%。另外，期內毛利為214.14 億元，同比只上升 0.8%，主要隨了因為行業的周期因素外，最重要是一向來說，內地基建行業的毛利會較低。而毛利率方面，上個季度為 7.8%，較去年同比的 7.8%相若，不過以環比而言，則下跌 5.1個百份點。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 14.7%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 6.8%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 6.27%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 9.92%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約為2.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 2.3 倍，較追蹤市盈率為低。至於市賬率則為 0.21 倍。中國鐵建過去一年的派息比率為20%，而集團上一個財年派發 0.35 元人民幣的全年股息，相等於 6.88 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.31 元，相等於 6.1 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.95 厘為高，以息率計算，股份亦可以作為高息股的選擇。

中國鐵建(1186.HK)的機構投資者持股比率為4.81%，股價於今年1月8日至今年6月4日期間的股價共錄得25%的升幅，期間，共錄得-1 億港元的資金流走(見圖2)，當中大戶佔其中的 0.49 億港元，而散戶則佔當中的 0.51 億港元。雖然期間錄得資金流走，不過期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.67%；而最低則跌至 -33.95%，而到6月4日當日則改善至 -15.78%，反映出大戶資金由之前持續流出轉為逐步流入的正面訊號，有助股價可以進一步的作出反彈。

中國鐵建 (1186.HK) 在上個交易日以 5.59 港元收市，全日上升 0.13 港元或 2.38%。集團過去5年的平均Beta值為 0.33，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 6.33 港元，而最低位則曾見 4.06港元，股價於過去52周累計下跌 8.08%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 31.41%，以現價 5.59 港元計，中國鐵建的股價較 50 天線高出 7.79%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.89%，短期股價動力已轉強，股價已經形成了見底的走勢。

中國鐵建股價於去年5月曾升上最高位見7.46港元後，走勢隨著失守20天線而形成見頂的形態，股價在反覆回落下，不單跌穿20天線支持，更連50天線亦告失守，股價持續下跌，形成了一浪低於一浪走勢，股價於今年1月期間最低跌至4.06港元後，開始由低位反彈，股價其後成功重返20天線及50天線外，亦帶動20天線向上突破50天線，形成了黃金交叉，令到股價得以形成見底形態。由於股價已成功收復自7.46港元開始形成的跌浪總跌幅38.2%及50天線，只要股價未失守5.35港元，走勢可以持續向好，並會以整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標。投資者可以在5.52港元買入，上望6.15港元，只要股價未有失守5.35港元的話，仍然可以繼續持有等股價向上突破。

圖1：中國鐵建 (1186) 股價由低位反彈已形成了一浪高於一浪走勢

圖2：中國鐵建(#01186)於今年1月8日至今年6月4日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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