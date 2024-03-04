馬時亨聯名撰文　再反駁「香港玩完論」　港維持7大特徵必再興盛

近月，社會上出現許多關於香港經濟及其金融中心未來的討論，不少負面觀點引來廣泛關注，包括網上「香港已成國際金融中心遺址」的說法，以至摩根士丹利（Morgan Stanley）亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）「香港已玩完」的評論文章。

前商務及經濟發展局局長、香港大學經管學院名譽教授馬時亨，以及馮國經馮國綸基金經濟學教授、香港大學經管學院副院長（對外事務）鄧希煒聯名於報章撰文，再次反駁有關觀點，並列出7個他們認為香港必須保持甚至加強的特色和優勢，從而維持其國際金融及各類經濟中心的地位。

文章直言，若這7個特徵持續，加上特區政府招商引資及人才政策能成功，香港經濟必能再度興盛，遑論「玩完」！有關7個特徵包括保持金融穩定，並強化其金融中心的五大支柱（包括股市、債巿、銀行、保險及資產管理）；維持司法獨立制度及國際化的普通法法律體制；保持廉潔高效的政府；保持資本和人員的自由流動；維持訊息自由流通的互聯網；繼續發展優良高質的普及基礎及高等教育；構建多元的海外專業人才庫。

文章直言，若這7個特徵持續，加上特區政府招商引資及人才政策能成功，香港經濟必能再度興盛。（資料圖片）

籲不應自滿也不需妄自菲薄

就大家關注的人才問題，文章指出，香港普查數據證實，近10年來在港外籍人士總量保持增長。對比國際主要城市，香港的人才庫質量足與全球各大城市比肩，且遠勝於內地主要城市。這特點不但要保持，還要增強，除了歐美，也要廣攬西方以外的人才。與此同時，文章引述港大經管學院在其最新報告中，通過研究職業社交平台LinkedIn用戶數據，發現疫情期間來港的人數多於外流，且來港人群的平均受教育水平亦高於離港人群，高學歷人才總數錄得淨增長。此外，整體及高收入人士的淨流入集中在30歲或以下的年輕群體，尤其矚目的是，來自美國的淨流入量不但呈正數，而且人數最多。

文章最後呼籲，港人應有足夠的危機意識，指國際形勢風高浪急，香港必須在危機下大力重塑自身，不應自滿也不需妄自菲薄。香港過去經過那麼多風浪，每一次信心危機都被一次又一次經濟發展奇蹟突破，只要自強不息，發揮獅子山下精神，香港可再創高峰。