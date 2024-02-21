拋出香港玩完論　羅奇：若希望香港未來更好　中國須修復自身經濟

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）拋出「香港玩完」觀點，引起爭議。在最新的媒體訪問中，羅奇表示，如果北京希望這個金融中心擁有更好的未來，就必須修復自身經濟並讓香港自我管理。



據彭博社，現任耶魯大學資深研究員羅奇星期三（2月21日）接受彭博電視訪問時說，北京能做的最重要的事情是「修復自己的系統」。

他也補充稱，北京也需要更積極、更透明地強調對「一國兩制」模式的承諾。

羅奇表示，解決中國經濟長期的結構性問題並不容易，迄今為止，北京為遏制通貨緊縮和房地產市場低迷等問題所採取的舉措是「微不足道」的。

對大灣區的概念，羅奇說，這是一個以中國為中心的概念，允許香港發揮作用，但深圳等其他城市可能發揮同樣重要、甚至更重要的作用。他說： 「香港面臨被邊緣化的風險。」

摩根士丹利前亞洲區總裁、耶魯大學經濟學家Stephen Roach（耶魯大學官網）

羅奇上個星期一（2月12日）在英媒撰文「我痛苦地承認香港已經玩完」，稱在本土政治、中國經濟和中美關係轉差等因素的綜合影響下，中國推出的救市措施可能也難以挽救香港經濟。

羅奇表示，股市一直是香港成功的主要象徵，但過去20多年來，香港股市走勢幾乎是全球主要股票市場之中成績最差的。

羅奇悲觀的言論招致許多香港官員和知名人士的批評和反駁。香港行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀在《香港經濟日報》撰文指，羅奇的言論屬以偏概全，香港的經濟發展並非只單一地看股市。

本文獲《聯合早報》授權轉載

