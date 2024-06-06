龍源電力(0916)股價受惠　步入夏季用電需求持續上升｜彭偉新

由於受到國家主席近日提及電力市場改革以來，投資者對內地的風電項目的興趣上升，令到中央會加大對於風電的整體前景看好，相信未來內地監管當局會嘗試維持長期資本開支上升，以推動整個產能建設，對風電股份帶來非常利好的支持，其中，龍源電力會因而受惠。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 26.8%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 15.4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 2.58%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 33.15%。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.9 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.38倍，而市賬率則為 0.79 倍。龍源電力於2024年6月5日以 7.46 港元收市，全日下跌 0.15 港元，跌幅為 1.97%。集團過去5年的平均Beta值為 0.57，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.97 港元，而最低位則曾見 4.37港元，股價於過去52周累計下跌 10.79%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，不過，以現價 7.46 港元計，龍源電力的股價較 50 天線高出 21.98%，另外，現價亦較 200 天線高出 25.74%，反映短期股價走勢跑贏其中期及長期走勢。

龍源電力(#00916)於今年1月9日至今年6月5日期間的資金流狀況。（圖1）

龍源電力的機構投資者持股比率為51.27%，股價於今年1月9日至6月5日期間的共錄得37.13%的升幅，期間，共有12.71 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的5.4 億港元，而散戶則佔當中的7.32 億港元，大戶散戶的資金比率為0.7比1。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.3%，而最低則跌至-8.99%，而到6月5日當日則為13.1%，整體資金動力明顯轉強，尤其是一般的指數成份股的大戶坐貨率升上10%以上的話，股價上升的動力會明顯轉強，令到股價有進一步上升的動力。

除了大戶投資者買入龍源電力的股份外，亦見北水投資者持續流入龍源電力的股份上，而按中央結算戶口內，北水投資者持有龍源電力的股份佔比，由今年13月底只有20.49%逐步加注至5月底時，已增加至28.89%，而截至6月3日止，更增加至31.18%，由3月底及5月底計算，分別增加了10.69個百份點及2.29個百份點，反映北水投資者正加快把資金轉入龍源電力的股份中，相信反映內地投資者對龍源電力的鍾愛，相信可以繼續成為推升股價的理由。

北水投資者持貨比率持續上升有助推升龍源電力之股價。（圖2）

龍源電力股價於2023年初三次升抵11.50港元的阻力水平而無法作出突破，其後，當股價向下跌穿20天線及50天線支持後，走勢便出現了一浪低於一浪的下跌走勢，不單止股價持續跌穿前底，更在反覆向下的走勢下，股價最終跌至今年1月時4.37港元才能正式見底及由低位逐步反彈。股價於5月初正式升破250天線阻力，以及在5月底時更收復整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，以現時股價走勢已企穩在該38.2%的反彈目標之上，相信股價可以作進一步的上升，並會以整個前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望8.80港元。投資者可以在7.25港元買入，上望8.80港元，只要股價未有失守20天線約6.90港元水平，仍然可以繼續有股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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