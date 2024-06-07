第一拖拉機(0038)首季業績強勁　有望重返高位9.5港元｜彭偉新

第一拖拉機去年全年營業額為115.34億元人民幣，按年下跌8.2%，不過純利為9.97億元人民幣，按年大升46.4%，另外，今年首季度的營業額按年上升11%至46.56億元人民幣，至於毛利率為17.3%，同比上升了1.5個百份點，至於集團最近一季度的股東淨收入為 5.99億元，同比上升 23.25%。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 21.4%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 30.3%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 24.42%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 18.36%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.5 倍，而市賬率則為 1.13 倍。以現水平計算，第一拖拉機的估值仍然算是合理，以14個財務模型計算的合理價中位數為9.03港元，較現價仍然有接近7%的上望空間。



第一拖拉機於上個交易日以 8.42 港元收市，全日上升 0.32 港元或 3.95%。集團過去5年的平均Beta值為 1.01，系統性風險只稍為高於大市。52周最高位曾見 9.5 港元，而最低位則曾見 3.42港元，股價於過去52周累計上升 126.26%，股價表現跑贏恒指及國企指數，以現價 8.42 港元計，第一拖拉機股份的股價較 50 天線高出 7.88%，另外，現價亦較 200 天線高出 52.12%，連短期的走勢亦跑贏了其中期及長期走勢，因此，反映出股價走勢偏強的情況反映股價仍然有繼續向好的機會。

第一拖拉機股份(0038)於今年1月11日至今年6月6日期間的資金流狀況。（圖1）

至於第一拖拉機的機構投資者持股比率為8.57%，並於今年1月10日至今年6月6日期間的股價共錄得63.5%的升幅，期間，共錄得1.96 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的1.35 億港元，而散戶則佔當中的0.61 億港元，反映無論大戶或散戶對第一拖拉機的前景仍然看好。另外，期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.28%；而最低則跌至-12.51%，而到6月6日當日則為6.4%，走勢已由低位逐步回升。

第一拖拉機的股價於今年3月28日再度跌至50天線支持後，便再度回升，更繼續升跛10天線後，股價最多升上5月13日高位見9.50港元。股價在連續多日回調下，已失守10天線及20天線支持，最低於上日跌返50天線見低位7.83港元，不過，未有作進一步下跌外，更即日作出反彈，令到該日的日線圖上出現一枝較長下影線的陰燭。而昨日股價上升，但未有突破突破，而9天RSI亦未有失守30水平，走勢仍然向好發展。預期股價可以逐步反彈，並可以重返之前高位9.50港元，投資者可以在8.40港元水平買入，只要股價未有失守50天線仍然可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。