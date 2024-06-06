Nvidia市值破3萬億美元　超越蘋果膺全球價值第二大公司

人工智能（AI）晶片生產龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）股價於6月5日再創新高，令公司市估值衝破3萬億美元大關，超越蘋果公司（Apple）成為全球市值第二高公司。英偉達上股宣布股份1拆10，將於6月7日收市後生效，可能進一步增加對投資者的吸引力，刺激股價上揚。



英偉達股價5日急漲5.16%，每股收報1,224.40美元，市值升至約3.01萬億美元。蘋果公司當日收市升0.78%，市值約為3萬億美元。

總部位於華盛頓州的微軟（Microsoft）仍然是全球市值最高公司，其股價當日升1.91%，市值為 3.14 萬億美元。

2024年6月2日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在台灣發表主題演講。（Reuters）

英偉達股價去年上升兩倍，今年亦已漲1.4倍，反映AI熱潮持續延燒。隨著微軟、Meta Platforms 和Google母公司 Alphabet 競相開發AI技術，對英偉達頂級處理器的需求更為熱熾。

該公司上月公布，首季收入260億美元，比去年同期增長262%；淨利潤148.81億美元，同比暴增628%。

英偉達行政總裁黃仁勳日前在台灣發表演說，公布新一代AI 晶片平台Rubin後年發布，也令投資者對該公司前景更為樂觀。