阿里健康(0241)受惠業績強勁增長　股價破位後可望4.75元｜彭偉新

阿里健康 (0241) 是一家為醫療醫藥行業提供產業互聯網解決方案的醫療平，是阿里巴巴在大健康領域的旗艦平台。集團主要從事發展醫藥健康產品銷售業務，營運醫藥電商平台及消費醫療服務平台，並通過雲計算、大數據等技術發展追溯及數字醫療及互聯網醫療業務，令到業務的整體發展更為完善。



阿里健康去年的全年的營業額為 270.27億元人民幣，同比上升 1%，另外，期內去年全年毛利為58.95 億元人民幣，同比上升 3.4%，毛利稍為增加 3.4%的原因，主要是受到營業額增加1 %，但未有被營收成本增加0.3 %所抵銷。至於毛利率方面，上個年度為 21.8%，較去年同比的 21.3%增加 0.5個百份點；另外，上一季度的營業額為 70.35億元人民幣，同比下降 7.8%。期內季度毛利為15.13 億元人民幣，至於集團最近一季度的股東淨收入為 2.19億元，同比上升 17.74%。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 9.1%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 25%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 9.78%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 45.11%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 58.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 35.7 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.18倍，而市賬率則為 3.51 倍。

阿里健康於2024年6月7日以 3.86 港元收市，全日上升 0.08 港元或 2.12%。集團過去5年的平均Beta值為 0.99，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.82 港元，而最低位則曾見 2.59港元，股價於過去52周累計下跌 19.42%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 3.86 港元計，阿里健康的股價較 50 天線高出 25%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.21%，反映短期股價跑贏中期走勢，但估值並未過高。

阿里健康(#00241)於今年1月11日至今年6月7日期間的資金流狀況。（圖1）

阿里健康的機構投資者持股比率為11.68%，並於今年1月11日至今年6月7日期間的股價共錄得4.32%的升幅，期間，共錄得10.81 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的8.65 億港元，而散戶則佔當中的2.16 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.91%；而最低則跌至-0.53%，而到6月7日當日則為3.64%，反映出整體大戶資金流正在改善之中。

至於股價於去年11月由高位5.04港元開始見頂回落，並持續跌至今年4月見2.59港元的低位後 (見圖2)，股價逐步由低位反彈，期間於2.60港元垤3.50港元形成了橫行走勢，其後，股價於上周成功收復今年2月反彈阻力位3.49港元，而且9天RSI更成功升破了70水平，成交額亦再度回升，加上資金流入明顯，反映走勢已出現突破。預期股價可以作進一步的反彈，並以橫行走勢的垂直高度計算，股價可以上望4.75港元，投資者可以在現水平買入，只要股價能企穩在20天線以上水平，投資者可以繼續持有阿里健康的股份。

阿里健康 (0241) 股價上破橫行阻力頂部後按量度升幅上望4.75港元。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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