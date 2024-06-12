安踏體育(2020)有望受惠大行祝福　股價可重返高位95元｜彭偉新

安踏體育主要在內地從事生產及銷售體育用品之業務，產品包括鞋類、服裝及配飾。集團主要專注於中國體育用品市場，旗下有多個品牌，包括“安踏”、“安踏兒童”、“FILA”、“FILA KIDS”及“NBA”品牌，另外，集團亦有通過子公司從事鞋底製造業務。安踏體育去年的全年的營業額為 623.56億元人民幣，同比上升 16.2%，另外，期內全年毛利為390.28 億元人民幣，同比上升 20.8%，毛利明顯增加 20.8%的原因，主要是受到營業額增加16.2 %，但未有被營收成本增加9.4 %所抵銷。至於毛利率方面，上個年度為 62.6%，較去年同比的 60.2%增加 2.4個百份點。另外，集團去年的全年的營業收益(調整後)為 153.31億元人民幣，同比上升 36.87%。至於集團去年的全年的股東淨收入為 102.36億元人民幣，同比上升 34.86%。整體而言，去年的業績明顯屬於偏強的表現。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 25.9%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 10.1%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 18.43%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 19.32%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 22.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 17.5 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.1倍，而市賬率則為 4.37 倍，整體估值仍然屬於吸引水平。

安踏體育上個交易日以 84.95 港元收市，全日下跌 2.3 港元，跌幅為 2.64%，主要是受到大市走勢轉弱所拖累。集團過去5年的平均Beta值為 0.73，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 96 港元，而最低位則曾見 60.2港元，股價於過去52周累計上升 3.25%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 84.95 港元計，安踏體育的股價較 50 天線低 3.15%，不過，現價則較 200 天線高出 3.72%。

安踏體育主要在內地從事生產及銷售體育用品之業務。（資料圖片）

安踏體育的機構投資者持股比率為18.66%，並於今年1月12日至今年6月11日期間的股價共錄得15.03%的升幅，期間，共錄得16.2 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的22.01 億港元，而散戶則佔當中的 -5.8 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上9.39%；而最低則跌至-6.35%，而到6月11日當日則為-0.04%，大戶資金動力正在改善中，若進一步向好的話，相信可以推動股價上升的動力進一步加強。

安踏體育股價於今年2月曾一度跌至最低位60.20港元後見底，股價開始回穩並持續作出反彈，股價反覆回升上20天線後，股價形成了一浪高於一浪走勢，最高升抵94.95港元後，近日作出較大的回調，失守20天線支持。不過，股價未有失守整個自2月開始形成的上升浪總升幅的38.2%回調目標，股價只要能企穩在83港元以上，股價有望作出反彈，並可以重返5月初高位94.95港元，投資者可以在85.00港元買入，上望95.0港元，不過，若果失守80.00港元，要先行沽出離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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