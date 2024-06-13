海信家電(0921)股價仍在上升走勢內　反彈動力正逐步改善｜彭偉新

海信家電上一季度的營業額為 234.86億元人民幣，同比上升 20.9%，另外，環比亦上升 13.45%。期內最近一個季度毛利為50.8 億元，同比上升 23.8%，環比亦上升 13%。正好反映出內地居民對於家電的剛性需求，若果能在政策推出後，進一步推動家電的需求回升，相信集團的整體收入及毛利可以進一步上升。至於毛利率方面，上個季度為 21.6%，較去年同比的 21.1%增加 0.5個百份點；至於環比而言，則下跌 0.1個百份點。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 18%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 15.6%，主要是受惠於內地補貼家電產品的政策有助提升整體集團的銷售額及純利。海信家電於上個交易日以 34.65 港元收市，全日上升 1.3 港元或 3.9%。集團過去5年的平均Beta值為 0.56，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 39.5 港元，而最低位則曾見 16.22港元，股價於過去52周累計上升 87.36%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 34.65 港元計，海信家電的股價較 50 天線高出 7.12%，另外，現價亦較 200 天線高出 49.24%，反映走勢明顯好轉，而且更有望在短期內再試高位。

海信家電(#00921)於今年1月15日至今年6月12日期間的資金流狀況。（圖１）

海信家電的機構投資者持股比率達到27.55%，股價於今年1月15日至今年6月12日期間的股價共錄得72.82%的升幅，期間表現較恒指或其他指數，而且更在該期均共錄得6.03 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的5.01 億港元，而散戶則佔當中的1.02 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.86%；而最低則跌至0.66%，而到6月12日當日則為3.3%，資金動力相信已經築底並有機會拉動股價作進一步的向上突破。

海信家電股價於去年12月至1月期間，曾一度跌至最低位見16.24港元後，便開始作出走勢回升，更在持續反彈下，形成了一浪高於一浪走勢後，股價升抵近期高位39.50港元後，才正式出現回調，在9天RSI跌穿70水平後，股價迈企跌至保歷加通道底通32.40港元，由於9天RSI未有跌穿30水平，走勢未有進一步轉差，加上在股價回調期間，資金未有流走，令到股價回調至32.40港元時已經完成調整。投資者可以在股價跌返34.00港元水平買入，預期股價可以再度上試之前的頂部40.00港元，至於股價若未有失守整個升浪總升幅的38.2%回調目標位30.40港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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