澳門料成暑假旅遊熱點　賭股中美高梅屬優質份子｜許繹彬

屈指一算，「六絕月」已過了一半，在本月伊始時確實令人一度充滿憧憬。事緣在本月首周，港股從18000點邊緣，反彈至18800點。可惜內地再沒有推出新一輪救市措施，令資金流入港股的力度突然減慢，驅使港股的成交在「六絕月」持續萎縮，令港股的走勢變得並不實在。



話口未完，港股在端午節假後，弱勢突然呈現。假期後一開市承人民幣匯率忽然轉弱，恒指一開市便跌出10天線（即18300點左右）。其後，內地不但沒有好消息出現，反而是引致大市下調的壞消息接踵而來，迫使港股再度下試50天線（即17868點左右）。

樓價連跌6周地產股受壓

首先本地樓市在今年財政預算案宣佈撤辣後，確實令冰封多年的樓市呈現解凍，有份投資物業的投資者曾有一刻展現笑容。可是是次樓市的反彈並無持續，香港樓價指數原來已經連跌6周。20個本港大型二手屋苑單位中，有11個單位的估價在過去一個月呈現跌勢，藍籌屋苑馬鞍山新港城及鴨脷洲海怡半島跌幅最大，按月下挫約4%及約3.9%。更意想不到的是，是次跌幅已超越撤辣前水平之餘，更齊創逾5年來新低。數據一出，相信不用多言，在港上市的藍籌地產及收租股，恒隆地產（0101）、恒基地產（0012）、新鴻基地產（0016）及領匯（0823） ，在本周跌幅暫屬藍籌前列。

正所謂禍不單行，內地端午節假期人均旅遊消費較2019年疫情前水平為低，約下降12%，反映在多次救市措施下，內需仍然偏弱，消費明顯趨向審慎，因而令外間認為經濟復甦步伐不似預期。此外，久違了的內房問題本已經停止發酵一段時間，投資者以為內房問題終可「大步檻過」，但原來言之尚早。因為本周總部扎根於杭州的内房企業德信中國（2019）周二中途突然停牌，收市後交代原來被香港高等法院勒令清盤一事，正式步中國恒大（3333）在1月底被頒令清盤的後塵。消息一出，令市場再度憂慮內房違約問題可能重現，因而令今年一度重拾升軌的內房股再現跌浪；未來港股相信仍然只能呈現反彈便有沽壓的拉鋸格局，除非內地再有救市措施，才能令港股重新振作。

大三巴是澳門必睇景點。（資料圖片）

暑假將至料濠賭股受惠

筆者認為，港股於上一個月在氣勢如虹及高達2,000億的成交下，恒指一度逼近20000點，高見19706點。但在本月苦候國內全無消息滋潤下，恒指後勁不繼，氣勢全消；不經不覺在上一個交易日對比上月高位，已經回落近2,000點；從圖表分析來看，回調至50天線（即17868點水平）亦屬正常現象。但筆者有感這2,000點的下調，部分股份跌至月低及新低，確實令人有點難以置信。如走勢一向表現堅挺的濠賭股，在數個交易日已跌至體無完膚。眾所周知，澳門一向是世界遊客喜歡到此一遊的地方，從任何數據亦有顯示，澳門經濟復甦能力相當凌厲；因此適逢暑假將至，預料澳門入境人數亦會有驚人的數字，相信濠賭股亦因此會水漲船高，當中美高梅（2282）亦屬優質份子，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。