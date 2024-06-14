中廣核電力(1816)資金帶動下　走勢進一步上望4.2元｜彭偉新

中國廣核電力是內地電企之一，主要從事生產及銷售電力，集團的核電業務運營及電力銷售業務部份，主要是從事核電營運並銷售電力予電網，另外，工程建設及技術服務分部，則從事核電站的建造及設計、提供技術及培訓服務和銷售設備。中廣核電力於2024年6月13日以 3.44 港元收市，全日上升 0.18 港元或 5.52%。集團過去5年的平均Beta值為 0.28，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 3.46 港元，而最低位則曾見 1.81港元，股價於過去52周累計上升 73.4%，股價表現跑贏標普500指數 51.95%，以現價 3.44 港元計，中廣核電力的股價較 50 天線高出 25.5%，另外，現價亦較 200 天線高出 53.71%，反映股價的短期走勢已明顯跑贏了其本身的中、長線表現。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 8.7%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 6.17%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 1.23%，以反映中廣核的中、短期盈利前景，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 13.1 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.8倍，而市賬率則為 1.28 倍，整體估值並不算太高。

中廣核電力(#01816)於今年1月16日至今年6月12日期間的資金流狀況。（圖1）

中廣核電力的機構投資者持股比率為25.46%，並於2024年1月16日至2024年6月12日期間的股價共錄得58.53%的升幅，在該段期間，共錄得13.91 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的9.13 億港元，而散戶則佔當中的4.78 億港元。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.9%；而最低則跌至 -7.75%，而到6月12日當日則為11.31%，反映出大戶資金看好中廣核的情況進一步增加，有助推動股價作進一步的上升。

廣核電力的股價波動頗大，股價於2021年10月升至2.55港元後見頂回落，其後一年多時間，股價一再下挫並於2022年10月跌至1.59港元的低位。不過，其後股價開始反彈並逐步回升。值得注意的是，股價在反彈過程中，曾觸及61.8%的黃金比率回調目標，但可惜未能順利突破並作出回調。但隨著資金持續流入，以及北水投資者持股比例不斷提高，令到北水持股比率由4月底的35.2%升至最近的38.6%，這反映了北水投資者對該股的看好。對於投資者而言,中廣核電力的股價若能夠重返3.30港元附近可以買入，上看4.00港元。但若股價跌破3.00港元，則需要即時止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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