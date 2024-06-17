受惠東南亞運力偏緊　海豐國際盈利有改善空間｜伍禮賢

中港上市的航運股上周明顯下跌。消息面上，聯合國通過了涉及加沙地和以色列接受停火協議，市場將此解讀為潛在的地緣政治局勢緩和，由於此前衝突期間，歐洲至亞洲的部分船隻需要繞行非洲好望角，帶來航程延長，船舶運力供應偏緊，導致價格上升，使航運公司受益。



憂衝突結束運費回運正常

現時市場擔心，倘若衝突結束，紅海航線（由歐洲通過蘇伊士運河後進入紅海，再進入亞洲）將恢復正常化，意思相關航線的價格將會回落，拖累了上周二內地集運指數（歐線）主力合約曾跌近一成，部分遠月的合約更出現跌停的情況。由於該期貨主力合約前期已累計明顯升幅，並曾連日創下歷史新高，正好藉「不利」消息回調。

筆者認為，停火協議的「不利」消息較多反映在心理層面影響，主要是由於以巴衝突是一個持久問題，未必能短線完全解決，胡塞武裝亦沒有表示暫停攻擊紅海商船，加上法國兩大貨櫃樞紐港口正醞釀罷工，加劇「塞港」問題，反映航運的不確定性仍在，有助維持運價在相對較高的水平。因此投資者可以趁板塊調整，不妨考慮近期整體表現不錯的股份，當中可以留意海豐國際（1308）。

雖然海豐國際去年業績大幅倒退，而且末期股息下跌。不過下半年營運表現明顯好於上半年。相信行業景氣度繼續改善下，公司業績有望重拾增長，特別是近期內地至東南亞的運價因健康消費和出口相關需求而上升，加上受惠越南等國家的經濟增長，以及紅海危機事件，使部分東南亞運力調至中東，導致區內運力偏緊，重塑了東南亞和印度貿易路線和物流需求。

另方面，近月上海出口集裝箱運價指數 「東南亞（新加坡）」上升速度明顯，這將對主要業務於亞洲區的海豐國際有利。目前公司有76條貿易航線，覆蓋內地、日、韓及多個東南亞主要港口。

看好低成本戰略

雖然運力交付和行業競爭增加，導致公司的單箱運費收入回落，拖累其今年首季收入按年跌近一成，不過船用燃油價格下降，及船舶燃油使用效率提升導致船用燃油成本減少，同時自有船隊規模擴大下，其船舶成本亦見降低。加上考慮到東南亞市場運價上升，筆者看好其低成本戰略，有助公司盈利有改善空間。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。