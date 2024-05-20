體育用品股　安踏與特步看高一線｜伍禮賢

雖然內地4月社會消費品零售總額按年增長2.3%，首4個月則增長4.1%，相較首季增長5.5%明顯回落，且低於預期。不過仔細留意當中的細分數據，體育娛樂用品類的消費屬於當中增長最大的一環，首4個月按年上升13.8%，反映該行業明顯受惠中央促消費的政策、加上品牌商持續去庫存的成果明顯，帶動體育用品公司的銷售表現較好。

在一眾體育用品中，安踏體育（2020）復甦速度快，而特步國際（1368）近期公布將出售虧損業務，以減輕負擔，兩者長線均可以看好。

目前內地體育品牌行業競爭激烈，消費者正積極尋求性價比高的產品，多品牌、多類型的策略可能會提高體育品牌的銷售能見度。而安踏體育旗下多個品牌在首季表現優於同業，相信不僅是由於公司的銷售渠道升級，並且受益於戶外運動的需求持續上升。

（FILA官網）

安踏旗下FILA首季錄高單位數增長

事實上，安踏體育今年首季主品牌的零售金額（按零售價值計算）錄中單位數按年增幅，至於FILA品牌按年增長高單位數，其他品牌更錄得25-30%的正增長。這反映高基數下，公司仍能實現高質增長，後市持續看好公司作為多品牌運動龍頭，加上庫存及折扣水平明顯改善，料盈利能力會繼續優於同業。

至於特步國際，公司擁有特步主品牌、K·SWISS、Palladium、Saucony 及Merrell等幾大品牌組合。不過由於K-Swiss及Palladium兩大品牌近年持續虧損，上周計劃以代價1.51億美元出售該兩大虧損業務，目標是在今年8月完成交易，相信將有助公司減輕負擔。管理層表示，相關收益將全部以特別股息派發至股東，每股特別息達0.447元。

特步出售虧損品牌予大股東

筆者認為，倘若是次交易完成，將有利減輕公司負擔，及改善現金流水平，並可以更好的集中資源投放於近年發展勢頭較好的Saucony及Merrell兩大品牌之上，提高盈利能力。

至於另一股價表現相對落後的股份李寧（2331），筆者認為股價跑輸同業較主要的一個因素是因為今年業績指引保守。不過其首季零售指標表現好於市場預期，後市不妨先關注其往後渠道庫存及零售折扣的改善程度。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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