騰訊季績前瞻　海外遊戲表現料強勁｜伍禮賢

騰訊控股（0700）將於5月14日公佈2024財年第一季業績，筆者預期，公司的廣告、金融科技與企業服務將延續去年回暖態勢，同時遊戲業務收入於國際市場的佔比將繼續提升。

騰訊的遊戲業務全球化步伐正在加快，料第一季海外收入仍有上升空間，但由於首季暫未有重點遊戲推出，加上內地遊戲市場在季內未見突出，料整體遊戲業務收入不會明顯上升。騰訊的股價在今年第一季已經反映了當季遊戲收入疲軟的預期。不過全新的重磅手機遊戲《地下城與勇士：起源》將於5月下旬正式推出（較市場預期提早），該遊戲前作《地下城與勇士》於2005年推出後迅速成為一款深受玩家愛戴的遊戲，因此新作成為了2024年最受關注的待推出手機遊戲之一，相信將帶動遊戲收入在第二季度好轉，並在第三季明顯增長。預計遊戲可以延續前作「長壽」的特點，成為公司穩定及具高盈利能力的產品。

至於根據公司去年的財報顯示，其微信及WeChat的合併月活躍帳戶數為13.43億，用戶參與度的提升帶動了視頻號、小程式、小遊戲、微信搜索等產品線發展，當中使用者在去年使用視頻號時長增長翻倍，帶動視頻號的直播帶貨銷售額按年增長3倍，加上公司在今年第一季推出了更多商家支持措施，料可為公司在視頻號的廣告、企業服務和支付服務等業務上帶來持續增長。

目前網絡廣告業務是公司第二大業務，相信在AI技術升級，加上其混元大模型大幅提升效率，廣告業務的精准推薦能力將顯著提升，有助支持該業務利潤增長。事實上，網絡廣告業務收入在去年第四季已經按年增長21%，在整體收入中的佔比亦提升至19%。

另方面，公司去年的回購金額已經達到490億港元，此前更宣佈今年將投入不少於1,000億港元回購股份，單計今年首季，其累積回購金額為148億元，日均回購金額近8.3億港元，4月初至12日日均回購金額更進一步增加至10億元以上（4月份的回購價為303元至317.4元）。這次長期而大規模的回購行動，能夠將大股東Naspers旗下子公司Prosus減持的影響降低。由於根據市場資訊，Prosus在第一季日均減持騰訊控股約2億元，意味騰訊日均回購金額為Prosus減持的金額4倍，反映其減持的影響較此前已經減弱。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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