美的集團擬來港上市　A股高派息惹憧憬｜伍禮賢

近期家電股受惠大市氣氛轉好，及季績理想，加上前期國務院印發的《推動大規模設備更新及消費品以舊換新行動方案》利好，兩大概念股海信家電（0921）及海爾智家（6690）均見逾1年高位。至於內地上市的兩大龍頭格力電器（深圳﹕000651）及美的集團（深圳﹕000333）亦同樣見逾1年高點。由於該《方案》是推動大規模設備更新和消費品以舊換新，同時鼓勵有條件的地區對購買綠色智慧家電的消費者提供補貼，料將促進相關領域消費，利好家電股前景。

同時，適逢中證監在4月中旬提出五大措施惠及香港股票市場，其中一項為支持內地行業龍頭赴港上市，美的集團上周再次向港交所提交主板上市申請。公司曾於去年10月首次申請來港上市，綜合市場消息，當時的集資額超過10億美元（約78億港元），若屬實，或將成為今年香港新股的集資王。

華夏滬深三百持股包括有貴州茅台（600519.SH）、五糧液（000858.SZ）、美的集團（000333.SZ）等。

美的去年收入升8%

美的集團的業務主要分為智慧家居業務及商業及工業解決方案兩大板塊，包含空調、冰箱、洗衣機、廚電及其他家電，這相較格力電器超過7成收入來自空調業務更為多元化。

根據港交所的申請文件，公司是次主要是更新了其2023年全年業績，去年全年總收入為3,737億元（人民幣‧下同），按年增長8.1%，淨利潤337億元， 全年成長14.1%，為自2020年以來的最快增速。利潤上升主要來自商業及工業解決方案的收入增加，同時整體毛利率持續提升，淨利率按年見改善。至於根據公司最新的第一季度財報，首季營收及淨利分別按年上升成長10.22%及11.91%。

筆者留意到，近年內地的白電企業持續拓展海外市場，美的集團在全球化進程中亦同時推進轉型升級。近年海外收入佔公司總收入比例已超過40%，產品已銷售至全球超過200個國家及地區，並著重於自有品牌業務發展。筆者認為公司正延續高質量經營，加上實施了員工持股計劃、不僅有利於盈利能力提升，同時現金流續見增長，有利提高其派息水平。

雖然目前談論其IPO上市後的股息為時過早，不過其A股自2013年上市以來，連續10年派息，去年派息比率達到61%，創新高。綜合以上原因，過去有留意港股新股上市的投資者，不妨關注未來其相關IPO的進展。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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