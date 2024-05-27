騰訊季績亮眼領股價上揚　料騰訊音樂產品續升級保競爭力｜伍禮賢

筆者曾於上月底在本欄提及騰訊控股（0700）季績前瞻，當時預期其廣告、金融科技與企業服務等領域將延續去年大幅回暖態勢，同時遊戲業務收入於國際市場的佔比將繼續提升。而公司在上周公布的首季業績證實了相關觀點，並交出了好於市場預期的表現，加上近期市場情緒回暖，資金明顯流入，帶動騰訊股價明顯上升。至於同系的騰訊音樂（1698）亦受惠在線音樂訂閱用戶規模進一步提升，而且公布了上市以來首次派息，令市場感到驚喜。

騰訊首季收入為1,592億元（人民幣‧下同），按年及按季分別增長5%和3%，至於按非國際財務報告準則純利按年升54%至502.65億元，主要是受惠微信視頻號業務表現強勁，以及遊戲業務回穩。加上增值服務、金融科技及企業服務毛利率高於預期帶動。

筆者認為其廣告及遊戲業務的潛力值得關注。首先廣告業務主要依賴使用者於視頻號和小程式的使用頻率，兩者在季內總用戶使用時長分別按年增長逾80%及20%，這加強視頻號直播帶貨生態。加上不斷升級的AI技術，進一步展現更大的變現能力。事實上，視頻號已經成為僅次於抖音的內地第二大短視頻平台。

騰訊長期大規模回購抵銷大股東減持影響

至於遊戲業務方面，內地和國際市場的流水恢復按年增長。筆者保持此前的看法，即《地下城與勇士：起源》上線後將帶動公司的遊戲業務在第二季度好轉，並在第三季明顯增長，並且預計該遊戲將成為公司穩定及具高盈利能力的產品。另外，長期而大規模的回購行動，能夠大幅降低大股東 Naspers 旗下子公司Prosus的減持影響。

騰訊音樂去年首度派息

另一家騰訊音樂首季純利14.2億元，按年上升23.9%，主要受惠在線音樂訂閱用戶規模進一步提升，按季淨增680萬，創下單季度淨增新高。同時更好的單個付費用戶人均收入，及廣告服務及原創內容增加、運營效率提升，及營業成本下降的支持下，帶動毛利率按年從33.1%提升至40.9%。反映公司近年專注於高質量成長的方向成功。管理層更首次派發2023年財年每普通股0.0685美元息，或每ADS派0.137美元。

騰訊音樂近年積極透過營銷活動，吸引潛在用戶，並與電商、電信運營商和音樂直播平台合作，擴大其用戶群，驅動付費會員繼續增長。筆者看好其持續優化演算法、升級產品功能，將助力公司在行業中保持競爭力，同時增加用戶參與度，提升變現率及用戶留存率。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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