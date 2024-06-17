寰宇一家CEO談聯盟優勢　讚港航空樞紐地位獨特　擬開拓兩大地區

香港人熱愛旅行，除不時在網上「搶平機票」外，亦會透過兌換「飛行里數」取得免費機票，以至利用「飛行里數」獲得機艙升級等各類獎勵及優惠。客戶能享受前述種種優惠，建基於各間航空公司組成航空聯盟。



在香港最具知名度的航空聯盟，相信非「寰宇一家」莫屬，國泰航空﹙0293﹚正是成員之一。該聯盟主導的「亞洲萬里行」，是本地最為廣泛應用的飛行里數計劃。今年適逢寰宇一家成立25周年，亦迎來新任CEO Nathaniel Pieper 。他接受《香港01》專訪時，大談既肯定香港作為航空樞紐地位，亦細說他與女兒19年前來港旅遊的記憶。



寰宇一家（Oneworld）航空聯盟於1999年成立，現有15間成員航空公司，而國泰航空則為聯盟的始創成員之一。聯盟的作用除了為客人提供獎賞計劃外，航空公司還可透過與聯盟成員的航班代碼共享（code-sharing）而擴大自身的航線網絡。以香港至智利聖地牙哥航綫為例，雖然國泰航空沒有在聖地牙哥設立航點，但可以借用由智利國家航空營運的來往洛杉磯至聖地牙哥的航班，再接駁自行營運的香港至洛杉磯航班，最終提供香港經洛杉磯轉機至聖地牙哥的機票。

另外，聯盟成員間亦可協議共用維修設施、運作設備、貴賓室、職員等，互相支援機場地勤與空廚作業以減低成本。

寰宇一家（Oneworld）航空聯盟於1999年成立，現有15間成員航空公司，其中港人最熟悉的國泰航空為聯盟的始創成員之一。

寰宇一家成員數量較少 合作緊密反成優勢所在

不過與另外2間大型航空聯盟比較，寰宇一家的成員數量最少，外界或許會質疑聯盟的成員能否覆蓋全球航點。

對此，Nathaniel Pieper 表示不認同，並指出成員之間的合作較其他聯盟更緊密，這是他們的優勢所在。他以成員數量最多的星空聯盟為例，星空聯盟擁有40位成員，單單是位處亞洲的航空公司已有7至8間，航綫大多重叠並形成了互相競爭的狀態。Nathaniel Pieper直言這是個難題：「我不知道他們可以如何合作……...像是與其中1個成員合作後再與另外5個成員競爭嗎？我不知道。」

他隨後補充，寰宇一家的成員中當然亦存在業務重叠的情況，但一般而言，聯盟內擁有的更多成員，内部競爭就會更大。所以他認為「寰宇一家」只要確保航點覆蓋重點市場便足夠了。

Nathaniel Pieper稱，寰宇一家成員之間的合作較其他聯盟更緊密。﹙李明珠攝﹚

與其加新成員、優先考慮現有夥伴

Nathaniel Pieper 續指，即使之後發現某些地區的覆蓋範圍不足，相比起納入新成員，會傾向與現有成員商討擴展航綫的可能性，「只有得出現有合作夥伴，無法在該地區發展的結論時，聯盟才考慮是否吸納新成員，並進行深入的統計及分析。」

但他强調，就算新的市場可能為聯盟帶來更多的乘客和額外的收入，相關需求也許是從其他同業轉移過來的，所以要考慮到會否影響成員的利益。「如果為了提高（聯盟的）戰鬥力而犧牲現有的合作夥伴，這有意義嗎？我真的不喜歡！」

聯盟擴展版圖聚焦非洲與拉丁美洲

談及擬擴展的航空版圖，Nathaniel Pieper認為目前仍有兩個區域值得關注，分別是非洲及拉丁美洲。對於非洲，他認為聯盟成員之一摩洛哥皇家航空是非常强大的合作夥伴，加上其總部設於卡薩布蘭加（Casablanca），是美國及歐洲前往非洲的一個巨大樞紐。如果非洲市場的需求持續增長，相信摩洛哥皇家航空有足夠能力覆蓋。

可是在拉丁美洲市場則面臨挑戰，因爲聯盟在當地並沒有太大的市場佔有率。雖然成員之一的美國航空在達拉斯和邁阿密有良好的中轉客流量，但當想要涵蓋的市場數量超過美國航空的意願及能力後，聯盟仍需要研究和評估如何拓展拉丁美洲。在這個情況下，或會考慮成員以外的航空公司。不過他重申，只有在確保不會破壞現有成員的價值時才會這樣做。

肯定國泰為聯盟在中國市場的代表

值得留意的是，寰宇一家是唯一一間沒有中國內地航空成員的聯盟。該聯盟成員如何看待中國市場呢？Nathaniel Pieper明言中國市場顯然非常重要，只是聯盟内已有許多成員提供往來中國的航班。當中國泰航空在内地發揮了良好的作用，亦是聯盟在中國市場的代表。所以未來在中國市場的策略，主要著眼在國泰如何擴展航綫至未覆蓋的地區。

Nathaniel Pieper肯定國泰為聯盟在中國市場的代表。（國泰提供）

香港在保持航空樞紐地位上 仍有競爭力

資料顯示，2023年中國民航已完成固定資產投資1,150億元，連續4年超千億元。當中新增跑道6條、機位193個、航站樓面積59萬平方米，運輸機場總量達到259個，總容量達15.6億人次。而國際航空客運量亦自2022年的190萬人次躍升至2,900萬人次，但這也僅為2019年疫情前的39%左右。可見近年中國航空業發展越趨成熟。

被問及認為香港能否維持關鍵航空樞紐的地位，Nathaniel Pieper表示認同，因為作為一個交通樞紐，其實與商貿、金融等國際交流層面上是互聯互通的，這是香港的優勢。他亦同時指出香港是一個陪伴他長大的城市之一，每次讀到有關香港的書籍，便有迫不及待前來香港的感覺。他亦又指出在女兒4歲時候，攜同她來港。現在女兒已經23歲了，她仍會談論那次的旅行。

「我喜歡去（香港），這是一個標誌性的地方，是一個人們總希望到訪的地方。」

展望未來10年國泰仍是聯盟内的重要角色

提到香港在聯盟的全球網絡版圖上的角色，Nathaniel Pieper表示創始成員之一的國泰航空與香港擁有著密不可分的關係，而國泰亦是聯盟最重要的合作夥伴，所以可以展望在未來5年、10年，國泰仍然會是聯盟内非常有價值的成員。

Nathaniel Pieper透露，他過往曾任職阿拉斯加航空，負責處理所有有關聯盟的事宜。他可以斷言，國泰航空在舊金山和洛杉磯之間的中轉機對阿拉斯加航空的成功至關重要，是絕佳的合作夥伴。

Nathaniel Pieper表示創始成員之一的國泰航空與香港擁有著密不可分的關係，而國泰亦是聯盟最重要的合作夥伴。（廖雁雄攝）

成員間合作是聯盟的根基

寰宇一家直至今年已經創立了25年，被問及未來聯盟會否推出創新的策略以加强成員之間的合作？Nathaniel Pieper指出自己在本月上任後，只曾與其他成員舉行了一次正式會議，亦是他首次以聯盟團隊成員身份參加，所以目前未有提出過多想法。不過他透露在首次會議上他們曾討論過升級飛行常客計劃，考慮允許會員用已有的飛行里數，使用另一位會員時升級。

Nathaniel Pieper 特別提到，在會議上對聯盟成員之間的合作程度感到印象深刻。他指，聯盟董事長Robert Isom曾對他說「你在這個行業中最重要的合作夥伴都在這張桌子上，他們就是寰宇一家最重要的基礎。」因此不論之後會如何擴展合作，他都對聯盟抱有信心。