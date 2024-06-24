踏入傳統淡季　白酒龍頭韌性仍強｜伍禮賢

內地5月份社會消費品零售總額3.92萬億元人民幣，按年增長3.7%，按月加快1.4個百分點，創三個月高點且高於市場預期。不過酒類的消費繼續跑輸整體表現，按年及月分別下跌1.3%及0.2%，某程度反映了今年的白酒在淡季的銷售較往年更平淡。



茅台零售價跌穿2300元

綜合內地傳聞報導，近日貴州茅台（上海﹕600519）的飛天茅台53度/500ml的批發價，由年初每瓶約3,000元（人民幣，下同），一度跌至2,300元以下，亦較6月初便宜逾200元，市場更憂慮價格將跌破2,000元大關。消息直接反映在資本市場上，貴州茅台的股價上周見今年低位，年內累跌逾14%，至於在港上市的珍酒李渡（6979）早前更錄得十連跌，過去一個月累跌約25%，見約4個月低點。其他A股上市的白酒股，例如金種子酒、酒鬼酒、捨得酒業及水井坊等股份年內亦跌逾20%以上。

由於夏季一般都是白酒傳統的消費淡季，加上一般的宴席及婚宴集中在年底及年初，多款的白酒產品價格出現回落實屬正常。不過正值電商促銷活動，及茅台批發價加速下跌，加大了市場對白酒需求的憂慮。隨著價格下降，可以留意酒企會否採取穩價措施，以及能否帶動需求回升。畢竟茅台的價格作為白酒產業的風向標，其價格對於其他酒企及市場具有較大意義，但從業績來看，公司在降價的大環境中仍然保持強勁的抗周期性。

貴州茅台酒被視為中國國酒，深受酒迷和收藏家愛戴。（資料圖片）

貴州茅台去年底曾加出廠價

內地白酒行業近年「吹冷風」，甚至出現價格倒掛、旺季不旺及高庫存等問題。不過貴州茅台在去年年底前上調了部分產品的出廠價格，為近6年的首次，推動了去年收入和淨利潤齊創歷史新高。至於今年首季的收入和淨利潤，亦繼續呈現雙位數的增長，並續創季度新高，同時經營活動產生的現金流量明顯增加。

貴州茅台除了本身的品牌效應支持其市場競爭力外，近年亦積極提高直銷佔比。具體來看，公司2021年的直銷收入佔整體收入僅為22.6%，不過今年首季已大幅提升至42.2%，這個銷售改革提升了其利潤水平，驅使公司逆市增長。由於公司具備龍頭規模，其經營韌性強，而且產品矩陣豐富，及走向年輕化，相信公司後續將著力平衡直銷及代理渠道銷售，從而穩定終端價格。以目前市場情況來看，相信公司仍能達到管理層訂下2024年實現總收入15%的按年增長的目標。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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