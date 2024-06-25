杜拜王子｜官網復活大曬國際名人富豪合照　臨近6月死線未提來港

早前有消息稱，杜拜王子阿里（Sheikh Ali Al Maktoum）將不遲於6月再度來港開設家族辦公室，但臨近6月尾僅剩下約5日，仍遲遲未見有好消息出台。與此同時，王子官網近日重開，隻字未提香港，卻大曬與不同國際名人及富豪的合照，當中最為矚目的是林寶堅尼創辦人之子Tonino Lamborghini，親臨王子辦公室。



王子官網近日重開，隻字未提香港，但就大曬與不同國際名人及富豪的合照，當中最為矚目的是林寶堅尼創辦人之子Tonino Lamborghini，圖為與美國饒舌歌手Snoop Dogg之子Cordell Broadus合照。（資料來源：王子官網）

與Tonino Lamborghini傾談合作

Tonino於1981年創辦意大利奢華品牌「Tonino Lamborghini」，業務涉及奢華配件、酒店業和房地產，現時身家約12億美元。其曾來港於佐敦開舖，唯後來撤出香港。王子官網形容，其為備受尊敬的商人，非常榮幸其來臨辦公室討論未來合作機會，並就一些項目發展交換共同願景。

王子最近1日的貼文更新，為與法律集團Dr Al Sabtan Legal Group成功簽約在6月8日，該集團在阿聯酋及多個中東國家均有分支機構，為國際交易紛爭提供跨境法律支援。

王子最近1日的貼文更新，為與法律集團Dr Al Sabtan Legal Group成功簽約在6月8日，該集團在阿聯酋及多個中東國家均有分支機構，為國際交易紛爭提供跨境法律支援。（資料來源：王子官網）

與法律集團簽約並擬投資智慧城市

其他與王子合照的還有美國饒舌歌手Snoop Dogg之子Cordell Broadus、法國網紅El-Hachemi Sabi，還有與與智慧城市相關的Faction AI行政總裁CEO Ozzie Kalil。Ozzie Kalil本身擁有17年私募股權投資經驗，參與了多間初創公司投資，王子官網稱雙方會面為了智慧城市計劃。

王子今年初表示，將投資5億美元來港開設家族辦公室，其後多番延遲開幕日期，其於上環的阿里王子家族辦公室招牌已被拆下，惹來打退堂鼓疑雲。

王子曾經被媒體指他為杜拜統治者家族的遠房親戚，非早前聲稱的侄子身份，同時也被揭曾是歌手身份，成為為城中熱話。不過，其為真王子身份也曾得到證實，《香港01》月前報道奇現身Web3 Summit Dubai，負責致開幕辭，並在嘉賓名單中排行首位。