無人駕駛的士發展加速　百度、廣汽捷足先登｜伍禮賢

特斯拉Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）早前表示將於8月8日發布Robotaxi無人駕駛的士細節，市場有分析認為Tesla的交付量及業績增長見放緩的情況下，Robotaxi將有助應對銷量下跌。倘若Robotaxi商業化成功，車輛製造及無人駕駛業務將成為Tesla收入增長的雙引擎，並助力公司轉型。

此前內媒亦傳出，上海目前有10輛Tesla汽車正進行全自動駕駛（FSD）的地面測試，同時早前馬斯克訪華期間，已經有傳Tesla可能以百度的地圖和導航功能為基礎，在內地市場部署FSD。此舉反映內地對Robotaxi的支持力度，同時突顯中美兩國處於全球Robotaxi發展的領先位置。



百度及廣汽均有無人的士項目

筆者認為，隨著自動駕駛技術的進步，以及共享出行增長的需求，Robotaxi將成為交通服務的新發展趨勢。不僅降低人工成本，同時大數據分析及AI技術支援演算法更加準確，直接提高平台的派單效率及縮短響應時間來提高服務效率及質量，有助行業走向高效發展，帶來明顯的經濟效益。在商業化的進程中，目前最重要的是提升服務產品質素、擴大用戶群及提高市場滲透率。

廣汽純電動超級跑車——昊鉑SSR首次亮相廣交會，工作人員在展位進行最後的準備工作。（羊城晚報）

內地在無人的士上的商業化推進雖然起步較美國遲，不過發展速度更快，目前已經有不少Robotaxi公司進入商業化階段，包括了百度（9888）的蘿蔔快跑、廣汽集團（2238）、如祺出行（9680）以及初創企業小馬智行等。當中蘿蔔快跑APP已經近乎覆蓋武漢全城，並已經在北京、及重慶落地，該平台在6月中旬獲深圳坪山區批准，成為首批平台在當區開始L4級無人駕駛商業化收費運營。

從蘿蔔快跑的數據來看，去年底已經在武漢實現收支平衡，並預計今年進入盈利期，成為全球首個實現商業化盈利的自動駕駛出行服務平台。該平台在全國完成逾600萬次的出行服務，單計今年第一季提供乘車服務約82.6萬次，按年增長25%。

如祺出行上周開始在本港招股，預計7月10日上市。

如祺出行去年收入增長近58%

廣汽集團旗下的智慧出行平台如祺出行，去年的收入按年增長近58%至21.61億元人民幣，不過仍處於虧損狀態。過去3年累計虧損近20億元人民幣，截至去年底，註冊用戶約2,380萬個，服務主要集中于大灣區。該公司上周開始在本港招股，預計7月10日上市。

至於小馬智行在中美兩國同時布局，在矽谷、北京、上海、廣州、深圳設立研發中心，並在該4大內地城市展開自動駕駛無人化測試。綜合內媒報導，公司成立至今，已經完成了9輪融資，涉及金額逾11億美元，目前估值高達85億美元，此前公司已經獲得內地證監會批准在美國上市。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。