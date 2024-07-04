黃傑龍撰文回應湯文亮　稱旗下食肆無逢四退一　旗下餐廳門店58間

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍於上周指出，已決定4間關閉餐廳，又指出並表示不會拖欠員工薪金，以及供應商的款項，形容為「不光榮但不一定可恥」。他今日在Facebook發文，既回應資深地產界人士湯文亮的文章，以及指出尚有幾間新店有機會於年內開業。



日前湯文亮於網上撰文，談及如餐廳經營者能將虧損的餐廳關閉，便不會出現全線結業局面，又指出黃傑龍採取逢四退一做法。他認為黃傑龍將4間虧損的餐廳關閉，不成為其他仍有盈利的餐廳負累，可令叙福樓走得更遠。

黃傑龍於文內先回應其本人並無湯文亮所指般聰明，「沒有逢四退一」，又指出湯文亮於文中提及敘福樓「只剩下十二間餐廳繼經營」，實是太高估他的商業智慧。黃傑龍指出截至今日（4日）公司旗下有12個品牌﹑合共58間分店，其中牛角21間﹑牛角Buffet則有6間分店。

黃傑龍（右一）於Facebook發文，指出叙福樓已決定年內開7間新店。（黃浩謙攝）

指消費市道欠佳「你知我知」

黃傑龍又指出消費市道欠佳乃是「你知我知單眼佬都知」，只要人在街上便可以感受到，因此叙福樓今年內已決定關閉7間門店。不過年內亦肯定有7間分店開業，包括未來在油塘大本型及黃大仙中心的MMC牛涮鍋，又表示尚有幾間新店已處於最後洽商階段，有機會於年內開業。

其後湯文亮再於Facebook上發文，指出當日的文章資料有誤，叙福樓旗下有12個品牌，而非12間門店。同時指出已吩咐同事，若他日與黃傑龍碰面時，代為向對方道歉。

黃傑龍亦表示在市道不景下公司會較為保守，分店數目不會大增「有開有關」，並且當要關店時不會猶豫。他指出由於公司完全沒有借貸之餘，卻擁有大量現金，在高息環境下善用資金進行分店佈局轉型，投資未來。