三中全會舉行在即　有助市場氣氛好轉｜伍禮賢

港股近段時間的走勢缺乏明顯的方向，自從指數從19700點出現調整以來，指數似乎在17500點附近，也就是250天移動平均線附近尋找到支持，但是在反彈的過程中表現出反彈乏力的跡象。當中比較重要的因素是現在市場的觀望情緒相對濃厚。上周四（4日）港股全天的成交金額只有大概900億元的水平，創下近3個月以來的最低水平。同時在投資者較多採取觀望態度的情況下，指數的波動幅度亦出現收窄的情況。



另一方面，由於內地將在本月中召開中共第二十屆三中全會，預期在這之前，市場有機會憧憬會議會釋放對金融市場，或者實體經濟有關的利好政策。筆者認為在深化改革、及推進中國式現代化的會議議程下，預計三中全會將主力聚焦經濟成長相關的政策走向上。具體而言，提振消費及支持內房的政策預計會延續近期的措施，並大機會提及著力推動製造業高端化，加強戰略性新興產業的支持，提升內地經濟的抗風險能力。畢竟在經濟持續回升的道路上，仍面臨挑戰。同時，國家主席習近平今年以來多次提出全面深化改革重大舉措，加上赴多地進行考察，不排除會上可能提出相關的舉措，推進國家高質量發展，加快形成和發展「新質生產力」。

在對三中全會的利好憧憬之下，預計本周港股的表現將會以平穩向上為主。

港交所有望從中受惠

前期經歷股價連續下跌的港交所（0388）或有望受惠港股氣氛改善。目前流入中港市場資金有逐步轉強趨勢，以港股為例，日均成交金額從去年9至12月的908億元升至今年首5個月的1,080億元，預期下半年趨勢有望得以延續。此將有助港交所在交易相關的收入將迎來較好的復甦，其第二季盈利增長值得期待。

此外，港交所未來或迎來多重利好因素。首先，市場繼續憧憬香港政府繼續完善上市及優化交易機制，尤其是收窄買賣差價改革，對提升流動性有較大吸引力。第二，倘若內地豁免投資者經港股通持有港股需繳納的20%股息稅，則有助提升股票回報，提振港股吸引力。第三，未來新股市場氣氛有望好轉。根據港交所港交所管理層在六月份表示，第三季新股上市量有望大增。這些因素相信均有利於港交所未來中長線的業務發展前景。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。