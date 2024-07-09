華虹半導體(1347)跌回保歷加通道底部後回穩　已見支持｜彭偉新

市場近日走勢反酪覆，暫時未見有明顯的方向，令到資金偏向找主題股作為短線部署，而晶片股更成為市場的主要焦點，帶動晶片股的走勢全面向上，雖然近股價作出回調，但未有破幅整體的上升形態。其中，華虹半導體的走勢更在回調後，整體機會重現。



華虹半導體去年的全年的營業額為 162.26億元，同比下降 5%，另外，去年全年毛利為34.57 億元人民幣，同比下跌 40.6%，毛利大幅倒退 40.6%的原因，主要是受到營業額減少5 %，營收成本增加13.5 %。而且，華虹半導體上個年度的毛利率為 21.3%，同比下降 12.8 個百份點。集團去年的全年的營業收益(調整後)為 10.93億元，同比下降 71.93%，另外，集團去年的全年的股東淨收入為 19.88億元，同比下降 35.93%。至於新一年的首季業績上，營業額為 33.21億元，同比下降 23.3%，環比稍為上升 2.75%，季度的毛利率為 6.4%，同比下降 25.7 個百份點。

市場預期華虹半導體今年全年的預期收入為150.8億元人民幣，按年微跌5.3%，不過，預期在整體對晶片需求有強勁增長下，集團2025年及2026年的全年總收入會分別按年上升20.3%及26.2%，升上181.5億元人民幣及229.1億元人民幣，而2024年至2026年的預測每股盈利則分別為0.57元人民幣、1.04元人民幣及1.34元人民幣。令到集團的預測市盈率會由2024年的30.4倍縮減至2026年的12.9倍，將會對華虹半導體的估值有較正面的推動作用。

華虹半導體(1347)跌返保歷加通道底部後轉為回穩已見支持。（資料圖片）

華虹半導上日以 21.15 港元收市，全日上升 0.5 港元或 2.42%。集團過去5年的平均Beta值為 1.42，系統性風險高於大市，主要是行業波動性較大的原因。52周最高位曾見 28.2 港元，而最低位則曾見 13.8港元，股價於過去52周累計下跌 21.01%，由年初至今計算，股價表現差於恒指同期表現，以現價 21.15 港元計，華虹半導體的股價較 50 天線高出 7.98%，另外，現價亦較 200 天線高出 17.52%，短期走勢跑贏中、長期走勢，相信股價仍然會有繼續上行的空間。

華虹半導體的機構投資者持股比率為26.18%，並於今年2月7日至今年7月8日期間的股價共錄得52.6%的升幅，期間，共錄得18.24 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的12.5 億港元，而散戶則佔當中的5.75 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.95%；而最低則跌至-3.75%，而到7月8日當日則為-3.12%。

華虹半導體股價於今年2月跌至13.80港元的低位，股價跌近保歷加通道底部後，便開始由低位作出反彈，雖然股價曾在升抵17.98港元見阻力後，股價再度回落，並曾跌返14.18港元，不過，未有失守前低位外，更在股價再度升破20天線後，股價持續反彈，成功貼著保歷加通道頂部向上突破，股價最高曾升抵6月20日高位25.65港元後再度回落，並跌在跌穿20天線支持後，一度跌至保歷加通道底部20.15港元後回穩，股價在周一繼續反彈，而RSI未有失守30，股價成功企穩在保歷加通底部，更未有失守整個自低位13.80港元開始的反彈總升幅的38.2%。預期股價有機會再度反彈並重返之前高位25.65港元。投資者可以在21.00港元水平買入，上望25.50港元，至於股價一旦失守20港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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