舜宇光學(2382)股價返回保歷加通道底　有值博率｜彭偉新

自蘋果高調在全球開發日發佈會中公佈，將會在今年推出擁有AI功能的新手機後，市場便對相關的手機設備股加以關注，多隻手機設備股均錄得可觀的股價升幅，主要是相信在AI功能下，將會催生更大的換機潮，帶動手機設備股的整體收益甚至毛利會得到明顯的改善。尤其是預期舜宇光學的定價環境將會錄得改善，主要是集團是多個手機品牌的鏡頭及鏡頭模組供應商，在各主要品牌均有意推出新旗艦手機下，對集團的訂單會有明顯的推動作用。



雖然集團在Android系統上(尤其是華為)的需求、光學規格、蘋果(AAPL.US)份額增長持審慎態度等因素下，成為集團未來增長受阻的主要原因，不過，舜宇光學在過去擁有較高的銷量及利潤率表現下，部份券商仍然把集團2024及2025財年的盈利預測分別上調，特別是集團今年6月及7月的出貨量相信會略有改善，不過，集團在短期內會受華為及新興市場情況拖累，令到集團在非蘋果整體需求將出現疲弱，更預計2024年下半年的非蘋果主要旗艦產品將延遲至11月發佈。另一方面，集團指出內地iPhone需求於近期有所增加，預計舜宇將獲得與iPhone 16系列相同的鏡頭SKU。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 72.1%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 31.9%，另外，集團5 年年複合盈利會由過去倒退 18.95%，逐步改善至增長 45.96%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 42.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 33.6 倍，較追蹤市盈率為低。舜宇光學科技過去一年的派息比率為 19.8%，而集團上一個財年派發 0.2 元的年股息，相等於 0.31 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.22 元，相等於 0.34 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率0.75 厘為低。

舜宇光學是多個手機品牌的鏡頭及鏡頭模組供應商。（資料圖片）

舜宇光學科技於上周五以 44.4 港元收市，全日下跌 1.4 港元，跌幅為 3.06%。集團過去5年的平均Beta值為 0.94，系統性風險輕微低於大市。52周最高位曾見 81.2 港元，而最低位則曾見 33.3港元，股價於過去52周累計下跌 38.48%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 44.4 港元計，舜宇光學科技的股價較 50 天線高出 0.55%，不過，現價則較 200 天線低 22.75%，走勢上仍然有較強的上升空間。

舜宇光學科技的機構投資者持股比率為25.82%，並於今年2月6日至今年7月5日期間的股價跌8.36%，同期共錄得18.75 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的16.5 億港元，而散戶則佔當中的2.24 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.47%；而最低則跌至 -6.97%，而到7月5日當日則為4.08%，累計流入的動力仍然在改善中。

市場對舜宇光學的目標價明顯樂觀，若果以時仍有為舜宇光學做蓋覆的分析員，分析員的目標價平均值為63.63港元，至於以13個財務模型所計算的合理價與目標價相若，合理價的中位為63.70港元，與分析師所定出的目標中位相若。投資者可以在44港元附近買入，特別是股價近日已由保歷加通道頂部跌返底部支持，預期股價可以有機由低位反彈，暫時可以上望6月份高位52.70港元，至於股價宜守在5月27日低位40.45港元，失守須先行沽出。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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