中芯國際(0981)股價跌至上升通道底見支持回升上望20.5元｜彭偉新

市場盼望三中全會期間會正式公佈更多的利好內地芯片業政策出台，藉此為內地打造國產芯片的發展跟線。尤其是內地早前已公佈會連同4大國有銀行組成晶片基金，合共投放額外的3,440億元人民幣於晶片生產上。就相關的消息公佈下，相信會有助支持內地晶片行業的發展。作為內地晶片業的龍頭企業，中芯國際相信會有機會錄得較強的盈利前景。



雖然中芯國際去年的全年的營業額為 63.22億元，同比下降 13.1%，另外，期內去年全年毛利為12.18 億元，同比下跌 55.9%，而毛利倒退 55.9%的原因，主要是受到營業額減少13.1 %，營收成本增加13.1 %。受到行業競爭的拖累下，中芯國際上個年度的毛利率為 19.3%，同比下降 18.7 個百份點。雖然整個行業在今年上半年稍有改善，令到中芯國際上一季度的營業額為 17.5億元，同比上升 19.7%，另外，環比稍為上升 4.29%。不過，期內毛利為2.4 億元，同比仍然下跌 21.3%，環比亦下跌 12.7%，令到毛利率只有 13.7%，同比下降 7.1 個百份點。

當地時間2023年9月3日，加拿大安大略省渥太華，中芯國際製造的麒麟9000S芯片，取自華為技術有限公司的Mate 60 Pro智慧型手機。華為與中國最大芯片製造商中芯國際為其最新款智慧型手機製造了一款先進的7納米處理器。（VCG）

集團在去年最後一季度的盈利倒退71.8%，不過，市場相信下一季度的盈利增長為50%市場對集團今個財年的全年盈利預測仍然會倒退 46.5%，但明年的盈利預測則會增長 54.3%。至於今年全年計的每股盈利預期為0.057美元，而2025年全年的每股盈利則為0.093美元，以現價計算，令到今、明兩年的預測市盈率分別為38.8倍及23.7倍。

中芯國際於上日以 18.04 港元收市，全日上升 0.6 港元或 3.44%。集團過去5年的平均Beta值為 0.23，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 25.2 港元，而最低位則曾見 13.88港元，股價於過去52周累計下跌 11.92%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 37.46%，以現價 18.04 港元計，中芯國際的股價較 50 天線高出 7.46%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.49%。

中芯國際的機構投資者持股比率為22.47%，並於今年2月8日至今年7月9日期間的股價共錄得24.93%的升幅，期間，共錄得3.42 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的6.61 億港元，而散戶則佔當中的-3.15 億港元。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上8.6%；而最低則跌至 -12.89%，而到7月9日當日則為3.34%，走勢上正在改善之中，相信在大戶資金流轉強下，將可以利好股價任進一步的回升。

中芯國際股價於去年11月曾升上最高位見25.20港元見頂後，便持續回調，並向下跌至2月時的低位13.88港元後，曾一度反彈上17.80港元，不過，股價升勢未能持續，並於4月時重返之前低位14.02港元後再度見底，股價成功升上噙19.88港元後回落，但未有跌穿之前低位後，便再度反彈，股價更於上日成功升破20天線，走勢相信會有望進一步向上。投資者可以在18.00港元水平買入，上望反彈至整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標20.50港元，只要股價未有失守16.50港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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