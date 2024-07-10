中芯國際(0981)股價跌至上升通道底見支持回升上望20.5元｜彭偉新
市場盼望三中全會期間會正式公佈更多的利好內地芯片業政策出台，藉此為內地打造國產芯片的發展跟線。尤其是內地早前已公佈會連同4大國有銀行組成晶片基金，合共投放額外的3,440億元人民幣於晶片生產上。就相關的消息公佈下，相信會有助支持內地晶片行業的發展。作為內地晶片業的龍頭企業，中芯國際相信會有機會錄得較強的盈利前景。
雖然中芯國際去年的全年的營業額為 63.22億元，同比下降 13.1%，另外，期內去年全年毛利為12.18 億元，同比下跌 55.9%，而毛利倒退 55.9%的原因，主要是受到營業額減少13.1 %，營收成本增加13.1 %。受到行業競爭的拖累下，中芯國際上個年度的毛利率為 19.3%，同比下降 18.7 個百份點。雖然整個行業在今年上半年稍有改善，令到中芯國際上一季度的營業額為 17.5億元，同比上升 19.7%，另外，環比稍為上升 4.29%。不過，期內毛利為2.4 億元，同比仍然下跌 21.3%，環比亦下跌 12.7%，令到毛利率只有 13.7%，同比下降 7.1 個百份點。
集團在去年最後一季度的盈利倒退71.8%，不過，市場相信下一季度的盈利增長為50%市場對集團今個財年的全年盈利預測仍然會倒退 46.5%，但明年的盈利預測則會增長 54.3%。至於今年全年計的每股盈利預期為0.057美元，而2025年全年的每股盈利則為0.093美元，以現價計算，令到今、明兩年的預測市盈率分別為38.8倍及23.7倍。
中芯國際於上日以 18.04 港元收市，全日上升 0.6 港元或 3.44%。集團過去5年的平均Beta值為 0.23，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 25.2 港元，而最低位則曾見 13.88港元，股價於過去52周累計下跌 11.92%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 37.46%，以現價 18.04 港元計，中芯國際的股價較 50 天線高出 7.46%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.49%。
中芯國際的機構投資者持股比率為22.47%，並於今年2月8日至今年7月9日期間的股價共錄得24.93%的升幅，期間，共錄得3.42 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的6.61 億港元，而散戶則佔當中的-3.15 億港元。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上8.6%；而最低則跌至 -12.89%，而到7月9日當日則為3.34%，走勢上正在改善之中，相信在大戶資金流轉強下，將可以利好股價任進一步的回升。
中芯國際股價於去年11月曾升上最高位見25.20港元見頂後，便持續回調，並向下跌至2月時的低位13.88港元後，曾一度反彈上17.80港元，不過，股價升勢未能持續，並於4月時重返之前低位14.02港元後再度見底，股價成功升上噙19.88港元後回落，但未有跌穿之前低位後，便再度反彈，股價更於上日成功升破20天線，走勢相信會有望進一步向上。投資者可以在18.00港元水平買入，上望反彈至整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標20.50港元，只要股價未有失守16.50港元，可以繼續持有。
本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。
【財經專欄】資金流事務所．彭偉新
資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。
免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。
另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。