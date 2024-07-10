微眾銀行投資1.5億美元　在港設科技公司總部

政府表示，歡迎深圳前海微眾銀行股份有限公司（微眾銀行）在港設立科技公司總部，並計劃在港投資1.5億美元和創造高技能科技職位。財經事務及庫務局與投資推廣署合作，為微眾銀行在港設立科技公司總部提供協助。

投資推廣署署長劉凱旋表示：「微眾銀行在香港成立新科技公司總部是財庫局及投資推廣署密切協調的成果，以讓該公司開業後能成功拓展業務做好準備。近來許多重點企業宣布在港設立全球研發中心和總部，充分證明香港在協助跨地域企業拓展業務方面的明顯優勢。投資推廣署歡迎微眾銀行來港，並會繼續致力在本港充滿活力的營商環境下，協助具前瞻性的企業成立及發展。」

微眾銀行行長李南青表示：「香港躍起成為全球商業聯動的卓越中樞，亦是金融科技創新的樞紐。這城市擁有推進創新的理想環境，亦將幫助我們擴大國際足跡。微眾銀行很高興能夠為香港充滿活力的金融科技生態圈、強大的基礎設施和進一步互聯互通做出貢獻，並從中受益。我們期待與各界夥伴和持份者合作並吸引人才，共同譜寫新篇章。」

微眾銀行以普惠金融服務為主，已為中國内地近4億個人用戶提供服務，累計申請其貸款的中小微企業超過450萬家。