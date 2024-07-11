農業銀行(1288)除淨後仍延續上行方向　可上望4元位置｜彭偉新

近日內地經濟數據公佈仍然以個別發展為主，一方面未見到內地經濟出現明顯的轉勢向上，但同時亦未見到經濟數據反映內地整體經濟下行的風險增加，對內銀股方面，雖然未令到整體盈利出現明顯的增長，仍然只會維持現有的派息行為，因此，近日內銀股的走勢受到資金追捧「中特估」概念股的帶動下，內銀股的走勢仍維持較強的表現，其中，農業銀行的股價更由去年12月底時的低位2.73港元水平，在除淨後仍然能累計上升20%。



農業銀行去年的全年的營業額為 5,597.61億元人民幣，同比上升 1.8%，而扣除了營業費用後，營業收入為3,074.19億元人民幣，按年上升只有3.1%，維持在低單位增長中徘徊，至於增長偏低，主要是受到內地經濟增長放慢所帶動，至於集團上一季度的營業額為 1,305.36億元人民幣，同比下降 1.7%，另外，環比亦下跌 16.16%，主要是季度變化，數據並非完全反映內銀的實際狀況。集團去年的全年的營業收益(調整後)為 3072.43億元，同比上升 0.27%，另外，集團去年的全年的股東淨收入為 2693.56億元，同比上升 3.91%。以數據來看，去年整體的營業收入增長仍然維持低單位數增幅，基本上符合市場所預期的情況，不過，去年全年的股東淨收入增幅則在行業中仍然屬較佳的表現。

市場預期今年第二季度的盈利增長為10%，場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 3.9%，維持去年的增長幅度。另外，下一財年的盈利預測仍會增長 3.7%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 8.14%，之後的 5 年的年複合盈利增長仍然能保持在 4.73%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 4.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 4.3 倍，較追蹤市盈率為低。農業銀行過去一年的派息比率為 32%，而集團過去一個財年已派發 0.23 元人民幣的全年股息，相等於 7.50 厘的全年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.25 元人民幣，相等於 8.15厘的預測股息率，較過去5年平均股息率7.69 厘為高，令到農業銀行會繼續成為投資者買入作收息理想目標之一。

中國農業銀行示意圖。（資料圖片）

農業銀行上個交易日以 3.37 港元收市，全日上升 0.02 港元或 0.6%。集團過去5年的平均Beta值為 0.29，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 3.85 港元，而最低位則曾見 2.5港元，股價於過去52周累計上升 28.85%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 3.37 港元計，農業銀行的股價較 50 天線低 3.44%，不過，現價則較 200 天線高出 6.98%。整體股價過高的情況未有發生，令到股份仍然有繼續向好的機會。

農業銀行的機構投資者持股比率為34.59%，並於今年2月9日至今年7月10日期間的股價共錄得10.13%的升幅，期間，共錄得25.23 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的13.73 億港元，而散戶則佔當中的11.47 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.96%；而最低則跌至-8.6%，而到7月10日當日則為4.28%，反映整體動力表現正在改善之中，有助推動股價作進一步的上升。

現時市場上共有20個分析師仍然有對農業銀行有進行覆蓋調研，而目標價的中位數為3.97港元，與上個交易日的收市價3.37港元仍然有接近18%的上升空間，投資者不妨在3.35港元水平買入作中線部署，上望4.00港元，至於股價若果失守短期的保歷加通道底部3.18港元則可以先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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