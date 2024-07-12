HTSC(6886)股價在技術上有見底趨勢　短期可上望9.35元｜彭偉新

華泰證券是內地的綜合券商之一，主營業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。財富管理業務包括證券、期貨與期權經紀、金融產品銷售及資本中介等業務等。另外，機構服務業務主要包括投資銀行業務、研究與機構銷售業務、投資交易業務和資產託管業務。除此之外，旗下投資管理業務主要包括證券公司資產管理、私募股權基金管理及基金公司資產管理業務等。另外，國際業務主要包括投資銀行、經紀及財富管理、研究和機構銷售、股票衍生品、固定收益銷售與交易以及資產管理等。



市場預期集團下一季度的盈利增長為8.6%，而且，更預期集團今個財年的全年盈利預測會增長為 18.4%，至於下一財年的盈利預測仍會增長 2.4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 3.03%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 15.9%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 5.2 倍，較追蹤市盈率為低，因此，在估值有望回升下，對股價的支持作用亦會較為明顯。華泰證券過去一年的派息比率為31.8%，而集團上個財年已派發 0.43 元人民幣的全年股息，相等於 5..57 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.47 元人民幣，更相等於 6.20 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.35 厘為高。

市場預期集團今年全年每股派 0.47 元人民幣，更相等於 6.20 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.35 厘為高。（資料圖片）

華泰證券上個交易日以 8.25 港元收市，全日上升 0.26 港元或 3.25%。集團過去5年的平均Beta值為 0.54，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 11.96 港元，而最低位則曾見 7.79港元，股價於過去52周累計下跌 15.81%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 8.25 港元計，HTSC的股價較 50 天線低 9.38%，另外，現價亦較 200 天線低 15.5%，在走勢上相信有望在估值上屬於偏低的水平。

市場上仍然有12位分析師對華泰證券有進行覆蓋調研，而他們所給予華泰證券的目標價中位數為11.80港元，現價仍然距離目標價超過39%，至於若果以財務模型作為計價的話，合理價應該可以達到11.40港元，現價亦低於合理價超過38%。由於華泰證券的股價在5月升上10.40港元見頂後便持續回落，並於上日跌至最低位見7.79港元，股價已跌至嚴重超賣水平，而9天RSI亦由30以下水平重返30以上，上日已見大陽燭反彈，投資者可以在8.20港元水平買入，上望9.30港元，只要股價未有失守之前低位7.79港元可以繼續持有相關股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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