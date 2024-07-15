建材行業復甦需時　宜採取觀眾態度　靜待行業拐點｜伍禮賢

本港上市企業中，三大中資水泥股，海螺水泥（0914）、華潤水泥（1313）及中國建材（3323）去年以來股價一直低迷，當中背後的業績數據亦反映著目前行業困境。近日，中國建材發出盈利警告，預期上半年虧損約為20億元人民幣，按年出現轉盈為虧，亦較今年首季虧損金額有再進一步擴大趨勢。



潤尼中建材首季同錄虧損

事實上，回顧去年，三大中資水泥企業盈利均錄得顯著倒退，而今年首季華潤水泥及中國建材已經一同錄得虧損。建材行業近年處於低迷期，反映內地固定資產投資市場表現低迷，當中最為直接的因素為內房市場表現不佳。雖然自去年下半年，內地出台不同政策措施扶持內房發展，但目前行業仍處低迷期，這從近月內房銷售數據可以反映。以今年首五個月的數據為例，房地產投資累計增長幅度由首兩個月的-9%，下滑至首五個月的-10.1%，未見明顯改善局面。

中國建材預告上半年轉盈為虧。﹙資料圖片﹚

而對於建材行業而言，若然從上市企業所公佈業績的細分數據來看，可以發現行業低迷期間，企業在產品銷售及售價方面均受壓。但在銷量及售價之間，售價下跌對水泥股業績產生更大程度影響。這說明企業之間為了保障銷量，不惜低價銷售。同時，水泥企業銷售具明顯地域性的特點，跨區銷售難度較大，因此企業大部分只能在自身市場消化產品銷售。

預期內房行業或有機會繼續處於調整期，因此2024年下半年建材股面對的壓力或仍然存在。而未來政策面或仍有機會加大支持力度，維持固定資產投資市場的平穩發展。回顧今年以來，其中重點財政支持政策，是提高赤字預算率來擴大政府支持。而在實體經濟層面，過去內地推出的「三大工程」，包括保障房、城中村改造，以及平急兩用等，這些也是保障行業在調整期出現平穩過渡的重點措施。而對於建材行業投資而言，暫時採取觀望態度以待行業出現拐點，似乎是更好的選擇。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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