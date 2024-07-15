逾百億資金流入　港股一周資金流分析｜彭偉新

2023年07月08日至07月12日期間競價時段指數表現及資金流狀況：

主要指數在過去一周走勢簡述：

過去一周中、港及美股走勢轉為全線上升，雖然三地股市均各自曾經出現較明顯的回調，不過，以全周計算，最後仍然能幸保不失，當中，以本港的科技指數最為出色，無論以單周高低位波幅來說，又甚至單周升幅來說，均是名列前茅。而就9個指數在單周升幅及高低位波幅圖列下，升跌幅度與高低位波幅出現93%的相關值，反映出在上周波幅愈大的指數，其升幅亦最大，至於各指數的升幅則與斜度，由之前一周只有0.18大幅上升至0.79，除了反映各指數相互間的走勢呈現正相關值外，亦反映出未來一周三個市場相信仍然會有繼續上升的機會，因此，預期未來一周中、港及美股仍然會繼續維持上升走勢。

美股走勢雖然曾一度明顯回調，但全周計算仍然維持上升，當中，道指上周以 40,001 點收市，累計上升 625 點或 1.6%。一周高低位分別為 40257 點及 39,146 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 5，全周波幅達到 1,111 點或前一周收市水平的 2.8%，波幅較全周升幅為大，反映指數的走勢非常波動。以收市點數計算，道指貼近全周高位收市，只距離高位 0.6%。另外，標普500上周以 5,615 點收市，累計上升 48 點或 0.9%。一周高低位分別為 5,655 點及 5,562 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 7，全周波幅達到 93 點或前一周收市水平的 1.7%，波幅屬於較低範圍以收市點數計算，標普500貼近全周中間位收市，高於中位值 0.1%。至於納指上周以 18,397 點收市，累計上升 46 點或 0.2%。一周高低位分別為 18,670 點及 18,239 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 9，全周波幅達到 431 點或前一周收市水平的 2.3%，波幅較全周升幅為大，反映指數的走勢非常波動。以收市點數計算，納指貼近全周中間位收市，低於中位值 0.3%。

而內地A股走勢則在市場憧憬三中全會中，會有利好經濟的政策出台，令到內地A股走勢由跌轉升，當中，上證指數上周以 2,971 點收市，累計上升 21 點或 0.7%。一周高低位分別為 2,977 點及 2,904 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 8，全周波幅達到 73 點或前一周收市水平的 2.5%，波幅較全周升幅為大，反映指數的走勢非常波動。以收市點數計算，上證指數貼近全周高位收市，只距離高位 0.2%。另外，深證指數上周以 8,854 點收市，累計上升 159 點或 1.8%。一周高低位分別為 88,91 點及 8,513 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 4，全周波幅達到 378 點或前一周收市水平的 4.3%，波幅較全周升幅為大，反映指數的走勢非常波動。以收市點數計算，深證指數貼近全周高位收市，只距離高位 0.4%。而滬深300上周以 3,472 點收市，累計上升 41 點或 1.2%。一周高低位分別為 3,479 點及 3,385 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 6，全周波幅達到 94 點或前一周收市水平的 2.7%，波幅較全周升幅為大，反映指數的走勢非常波動。以收市點數計算，滬深300貼近全周高位收市，只距離高位 0.2%。

三個股市中以港股表現較佳，全周中更以科技指數有最佳表現，科技指數上周以 3,782 點收市，累計上升 185 點或 5.2%。一周高低位分別為 3,787 點及 3,539 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 1，全周波幅達到 248 點或前一周收市水平的 6.9%，波幅較全周升幅為大，反映指數的走勢非常波動。以收市點數計算，科技指數貼近全周高位收市，只距離高位 0.1%。至於恒生指數上周以 18,293 點收市，累計上升 494 點或 2.8%。一周高低位分別為 18,317 點及 17,376 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 2，全周波幅達到 941 點或前一周收市水平的 5.3%，波幅較全周升幅為大，反映指數的走勢非常波動。以收市點數計算，恒生指數貼近全周高位收市，只距離高位 0.1%。另外，國企指數上周以 6,533 點收市，累計上升 150 點或 2.4%。一周高低位分別為 6,543 點及 6,221 點，9 個中、美、港指數表現中的排名為第 3，全周波幅達到 322 點或前一周收市水平的 5%，波幅較全周升幅為大，反映指數的走勢非常波動。以收市點數計算，國企指數貼近全周高位收市，只距離高位 0.2%。

圖1：中、美、港股主要指數過去一周表現及單周波幅分佈圖

恒生指數過去一周資金流分析：

2024年7月12日恒生指數收市水平為 18,293 點，以全周計算，上升 494 點或 2.8%，全周高位曾見過 18,317 點，而最低位曾試 17,376 點，一周波幅達到 941 點。5 個交易日中，共有 3 個交易日在開市競價時段錄得淨資金流入，至於錄得資淨金流出則有 2 個交易日，全周共錄得 35.6 億港元的資金流入。至於在收市競價時段計算，全周共有5 個交易日錄得淨資金流入，而錄得資淨金流出則有 0 個交易日，全周共錄得 116.3 億港元的資金流入。在計入開市及收市競價時段後，過去一周共錄得 151.8 億港元的資金流入，與之前一周的 25 億港元流入比較， 增加 126.8 億港元，反映上周恒生指數成份股的整體資金流表現稍為改善。另外，過去一周恒生指數的資金流較之前 5 周平均值 93.6億港元相比，明顯增加了 58.2 億港元，增加幅度為 62.2%。

圖2：港股三個主要指數過去一周指數表現與競價時段資金流向分佈圖

恒生指數成份股過去一周資金流分析：

過去一周恒指成份股中共有 64 隻股份錄得升幅，另外有 16 隻股份錄得跌幅，升跌比率為 4 比 1，成份股的整體走勢以偏強為主，升幅超過 5%的成份股共有 27 隻，升幅在 3% 至 5%之間的成份股共有 14 隻，另外，跌幅超過 5%的成份股共有 5 隻，至於，跌幅在 3% 至 5%之間的成份股共有 3 隻。其中，中升控股 ( 00881 ) 錄得最大的升幅，全周上升 18.9%，而錄得第二大升幅的股份為百度集團－ＳＷ ( 09888 ) 全周上升了 15.2%；另外，一周跌幅最大的股份為東方海外 ( 00316 )，跌幅達到 10.4%；此外，錄得第二大跌幅的股份為華潤電力 ( 00836 ) ，全周計下跌 9.3%。

至於恒生指數成份股中，全周錄得淨資金流入的股份共有 73 隻，而錄得淨資金流出的股份共有 9 隻，流入對流出的比率為 8.1 比 1 ；至於資金流的金額計算，錄得流入股份的總資金共有 156.39 億港元，而錄得流出股份的總資金則有 4.53 億港元，流入對流出的比率為 34.5 比 1，成份股的整體資金流以偏強為主。至於各成份股中，以騰訊控股 ( 00700 ) 錄得最大的資金流入，全周合共 35.4 億港元，另外，錄得第二大資金流入的股份為百度集團－Ｓ( 09888 )錄得 7.6 億港元的資金流入；若以資金流出計算，中國移動 ( 00941 ) 錄得最大的資金流出，全周合共錄得2.4 億港元的資金流走，另外，錄得資金流走第二位的股份是新鴻基地產 ( 00016 )，全周合共錄得1 億港元的資金流走。

圖3：恒指成份股過去一周股價表現與競價時段資金流向分佈圖

若果以錄得最大10隻資金流入的股份的競價時段資金計算，共有 88.52億港元，至於錄得最大10隻資金流出的股份，在競價時段的資金計算，共有 4.53億港元，流向比率為 19.54 比 1，反映恒指成份股流入的動力較強。在過去一周內，共有 50 隻股份進入強勢區，佔所有恒指成份股的 62.5 %；至於進入潛力區股份的成份股共有 13 隻，佔所有恒指成份股的 16.3 %。另外，亦有 14 隻股份進入了高估值區，佔所有恒指成份股的 17.5 %；最後，只有 3 隻股份跌入了弱勢區，佔恒指成份股的 3.8 %。

圖4：過去一周恒指成份股中首10隻競價時段最大資金流入的股份

圖5：過去一周恒指成份股中首10隻競價時段最大資金流出的股份

國企指數過去一周資金流分析：

另外，國企指數則以 6533 點收市，以全周計算，上升 150 點或 2.4%，全周高位曾見過 6543 點，而最低位曾試 6221 點，一周波幅達到 322 點。5 個交易日中，共有 3 個交易日在開市競價時段錄得淨資金流入，至於錄得資淨金流出則有 2 個交易日，全周共錄得 27 億港元的資金流入。至於以收市競價時段計算，全周共有5 個交易日錄得淨資金流入，而錄得資淨金流出則有 0 個交易日，全周共錄得 94.6 億港元的資金流入。在計入開市及收市競價時段後，過去一周共錄得 121.7 億港元的資金流入，與之前一周的 23.8 億港元流入比較， 增加 97.8 億港元，反映國企指數上周整體資金流的表現稍為改善。另外，過去一周國企指數的資金流較之前 5 周平均值 81.5億港元相比，明顯增加了 40.2 億港元，增加幅度為 49.3%。

科技指數過去一周資金流分析：

至於科技指數收市價為 3782 點，以全周計算，上升 185 點或 5.2%，全周高位曾見過 3787 點，而最低位曾試 3539 點，一周波幅達到 248 點。5 個交易日中，共有 3 個交易日在開市競價時段錄得淨資金流入，至於錄得資淨金流出則有 2 個交易日，全周共錄得 15.9 億港元的資金流入。至於以收市競價時段計算，全周共有5 個交易日錄得淨資金流入，而錄得資淨金流出則有 0 個交易日，全周共錄得 62.1 億港元的資金流入。在計入開市及收市競價時段後，過去一周共錄得 77.9 億港元的資金流入，與之前一周的 8.4 億港元流出比較， 增加 86.3 億港元，反映科技指數上周整體資金流的表現稍為改善。另外，過去一周科技指數的資金流較之前 5 周平均值 47.8億港元相比，明顯增加了 30.1 億港元，增加幅度為 63%。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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