羅兵咸亞太及中國區前主席趙柏基　稱離任因退休　匿名信帶來傷害

在本月初退任的羅兵咸永道亞太及中國區主席趙柏基接受本地傳媒訪問時指出，離職決定屬正常的屆滿退休，而非外界所說的「被撤換」。



恒大（3333）早前遭中證監指出財務造假，作為曾擔任公司核數師的羅兵咸永道的情況惹人關注。在今年4月時該會歲計師事務所遭到匿名信指責，該封匿名信亦有提及趙柏基。其後會計及財務匯報局介入調查，並於上周三（10日）公布審查結果，指信中三項指控證據不足；又表示就羅兵咸對恒大審計的質素進行獨立調查，相關調查仍未完成。

趙柏基接受《大公報》訪問時指出，公開信流出後觸發該會計師事務所的內部調查機制，由公司監查委員會與外部律師組成獨立調查團隊，就信中提及的指稱進行詳盡調查，最終耗時一個月﹑篇幅合共30多頁的報告，並未發現任何違反法律法規及損害利益的行為，又指出該封公開信已對行業﹑公司及其個人做成不可挽回的傷害。

羅兵咸永道香港早前捲入匿名公開信風波。（資料圖片）

稱離任屬計劃內人事安排

趙柏基又指出「看到公開信後，我們第一時間就選擇報警，希望通過法律途徑解決問題」。由於在調查階段無法公開回應，期間很多片面報道均需要澄清，又指出撰寫公開信的匿名人士對公司情況非常熟悉，但作出的指控基本都違反行業常識，對公眾而言具很強誤導性。

談及離職時趙柏基指出其本主席職位本應今年到期，換屆工作於去年底已完成相關流程，屬計劃內人事安排。