內地工業生產指數較預期佳　利好昆侖能源(0135)股價｜彭偉新

雖然7月15日內地公佈的三頭馬車數據仍然個別發展，而內地第二季GDP數值亦差於預期，令到市場包括A股及港股均見回調壓力，而港元更再跌返18000點邊緣位置，不過，各個較差的經濟數據中，6月份的工業生產指數仍然較市場預期為佳，達到同比5.3%的增長，較市場所預期的4.9%為高，加上上周所公佈的出口數據亦較市場預期為佳，因此，相信會對能源相關的股份帶來正面利好支持。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 15.9%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 6.2%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 4.66%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 12.49%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.1 倍，較追蹤市盈率為低。而現價的市賬率則為 1.06 倍。估值來說未有過份偏高的情況，昆侖能源過去一年的派息比率為 43%，而集團上一個財年已派發 0.2838人民幣 元的追蹤年股息，相等於 3.66 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.3 元人民幣，相等於 3.86 厘的預測股息率，不過稍後較過去5年平均股息率4.14 厘為低。

昆侖能源於上一個交易日以 8.48 港元收市，全日上升 0.11 港元或 1.31%。集團過去5年的平均Beta值為 0.79，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.09 港元，而最低位則曾見 5.45港元，股價於過去52周累計上升 36.1%，股價表現跑贏標普500指數 11.94%，以現價 8.48 港元計，昆侖能源的股價較 50 天線高出 4.72%，另外，現價亦較 200 天線高出 17.35%。

6月份的工業生產指數仍然較市場預期為佳，加上上周所公佈的出口數據亦較市場預期為佳，相信會對能源相關的股份帶來正面利好支持。（資料圖片）

昆侖能源的機構投資者持股比率為16.18%，並於今年2月16日至今年7月15日期間的股價共錄得21.66%的升幅，期間，共錄得14.49 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的6.61 億港元，而散戶則佔當中的7.88 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.27%；而最低則跌至-2.41%，而到7月15日當日則為9.75%，暫時反映大戶投資者仍然看好昆侖能源的未來前景，因此願意繼續持有股份未有即時拋售。

昆侖能源股價於2021年9月升上9.00港元後口落，最低曾跌至2022年的10月底見4.61港元後開始反彈，股價於7月初已成功收復所有的跌幅，更曾升上最高位9.23港元後才作出回調，上日回調至20天線水平後，走勢開始回穩並昨日再由跌轉升，預期股價可以再度反彈，並有望升上9.20港元水平。投資者可以在8.50港元水平買入，上望9.20港元外，只要股價未有跌穿8.00港元的心理關口，可以毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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