《南早》:杜拜王子將不會在港開展業務　唯仍有興趣探索投資機遇

杜拜王子Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum，原定今年3月在本港開設家族辦公室，後延遲至5月或6月。據本地報道，王子在「在可預見的未來」將不會在香港開展業務。



對中港及東南亞投資機遇仍有興趣

《南華早報》報道引述王子家族辦公室禮品事務部門代表表示，在可預見的將來，王子家族辦公室將不會在香港開設分行或代表處，不過，仍然對香港、內地和東南亞的商業投資及機會有強烈興趣，辦公室將致力透過建立業務合作夥伴關係，以加強與上述地區的聯繫。其並未解釋王子為何改變在香港開設辦事處的決定。

該代表並表示，王子家族辦公室所有業務均須遵循最高規格的品質標準。該辦公室沒有詳細說明原計劃是否未能達到所需的合規標準，也沒有說明王子最終是否會在香港開設辦事處，或者如果他這樣做，其業務將是什麼以及規模有多大。

《香港01》已就消息向時任王子香港業務負責人的麥凱琳查詢，唯暫未有回應。

2023年12月，阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）訪問恒生大學。（恒生大學圖片）

香港負責人未有回應

王子官網目前再度進入關閉維修狀態，早前曾重開，大曬與不同國際名人及富豪的合照，當中最為矚目的是林寶堅尼創辦人之子Tonino Lamborghini，親臨王子辦公室，惟隻字未提香港。

王子今年初表示，將投資5億美元來港開設家族辦公室，其後多番延遲開幕日期，其於上環的阿里王子家族辦公室招牌已被拆下，惹來打退堂鼓疑雲。

王子曾經被媒體指他為杜拜統治者家族的遠房親戚，非早前聲稱的侄子身份，同時也被揭曾是歌手身份，成為為城中熱話。不過，其為真王子身份也曾得到證實，《香港01》月前報道他現身Web3 Summit Dubai，負責致開幕辭，並在嘉賓名單中排行首位。