農夫山泉被指樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限　市值單日蒸發近50億

香港消委會日前發表新一期《選擇》月刊，當中有提及農夫山泉（9633）旗下的同名品牌樽裝水，及另一內地樽裝水品牌百歲山的產品，含有化學物質「溴酸鹽」，含有量更時有樣本中最高。消息公布後農夫山泉股價明顯下挫，今日（16日）曾低見32.2元。

農夫山泉收市報32.55元，跌2.8%，H股市值單日蒸發約47.8億元。



農夫山泉被消委會指出其樽裝水溴酸鹽達歐盟標準上限後，公司發布消委會律師函，稱消委會有三大錯誤，分別為適用標準錯誤﹑標準判斷錯誤及明顯主觀錯誤，對公司聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清﹑道歉兼消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。

農夫山泉要求道歉後，同樣被指每公升檢出3微克溴酸鹽的百歲山亦向內媒稱，法務部門正全面介入處理相關事宜。

消委會確認收到律師信

其後消委會最新回應稱，確認接獲其中1款測試樣本的代表律師所發出信件，現正進行研究及跟進。

消委會重申，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衞相關準則值，所有樣本可安心飲用，並指文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。