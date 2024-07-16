彭博引代理報道　稱業主大增佣金　希望助旗下物業租出

本港寫字樓物業空置率仍高企。《彭博》引述地產代理指出，為有助出租旗下商業物業，部份地產代理將佣金上調。數年前代理佣金為租金1個月，現時佣金等同2至3個月租金。報道指出長實（1113）﹑新世界（0017）及置地等業主支付更高佣金。



報道指出新世界拒絕置評，長實及置地均未有回應。

數據顯示辦公室空置率創新高

報道指出大增佣金反映出香港商業房地產市場疲弱。世邦魏理仕數據顯示，上半年香港辦公室空置率創下16.9%的歷來新高，同時租金下跌2.1%。

報道引述高力企業客戶服務主管顏慧萍指出，自去年中地產代理佣金平均加幅為30%，又提到等同3個月租金的佣金水平，以往曾在沙士期間出現。

年內落成面積等於9個足球場大小

根據世邦魏理仕數據，今年次季至末季將有70.9萬平方英尺的新辦公室數面落成，相當於約9個足球場的面積。

彭博智庫分析師Patrick Wong表示，在真的很糟糕的日子裡，代理最高可獲得3個月的佣金，而4個月絕對算是非常激進，認為香港辦公樓市場面臨的逆風包括需求疲軟、供給充足以及遠程辦公。