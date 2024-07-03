寫字樓待租率高企　戴德梁行料租金年內挫9%　一線街舖租輕微回升

戴德梁行今天（3日）發表香港房地產市場2024上半年回顧及下半年展望，指出甲級寫字樓市場連續三個季度錄得正吸納量，惟待租率高企使租金繼續受壓，寫字樓租金年內料挫9%；至於零售市道大致平穩，該行預期下半年各區一線街舖租金升幅將介乎0至5%。



第二季甲級寫字樓整體淨吸納量錄得正318,000平方呎，帶動上半年錄得約正58萬平方呎的淨吸納面積。新租賃活動方面，第二季新租賃面積錄得964,500平方呎，比去年同期升約7成，當中以九龍東及中區佔比最高，分別佔本季新租賃面積的33%及22%。

連續三個季度錄正吸納量 預測全年租金最多跌9%

本季度共有2個新寫字樓項目落成，分別坐落於中區及九龍東，使整體待租率微升至19.8%水平。第二季整體甲級寫字樓租金按季下調1.5%，年初至今跌2.1%。

展望下半年，預期寫字樓租賃步伐將與上半年相若，企業仍然以成本控制爲主，而市場在供應充足的情況下需要一段時間才能消化待租面積，因此寫字樓租金在年內仍將繼續受壓，維持原本全年租金7至9%跌幅的預測。

戴德梁行料，寫字樓租金在年內仍將繼續受壓，維持原本全年租金7至9%跌幅的預測。（蔡偉南攝）

港人北上削本地消費 旅客旅遊模式轉變

隨著內地旅客消費模式改變，加上港人北上消費成風變相削弱本地消費，今年1月至5月本地零售業總銷售貨額總計1,615億港元，較去年同期跌6.1%，除了藥物及化妝品之外，各零售類別均呈下調之勢。

不過，整體一線街舖空置率大致穩定，在入境旅客數字穩步上升的情況下，各區一線街舖租金按季亦錄得低單位數增長，當中以旅客最受歡迎的尖沙咀區的升幅最為明顯，按季及年初至今分別升2.8%和3.9%，其次為受高端旅客和本地消費支持的中環區，租金按季升 2.7%。至於餐飲租金方面，本地餐飲營運商取態普遍審慎，銅鑼灣和中環按季升3%，而尖沙咀和旺角區則錄得少於1%的輕微升幅。

戴德梁行預期，下半年各區一線街舖租金升幅將介乎0至5%。（梁鵬威攝/資料圖片）

各區一線街舖租金料升最多5%

戴德梁行執行董事及香港商鋪代理及管理服務主管林應威表示，預期下半年各區一線街舖租金升幅將介乎0至5%。租賃活動方面，雖然季內有國際品牌趁著租金回調在核心街區開舖，但相信它們取態仍將傾向謹慎，下半年的租賃需求將繼續以國內零售和餐飲品牌爲主力。

近年旅客由購物遊轉向「深度旅遊」，香港本身具備條件，可將盛事經濟配合文化體育、零售餐飲出擊，令香港深度遊更具獨特色彩，有助舖市走出困局。

戴德梁行表示，近日市場上錄不少內地品牌退租街舖，惟認為「長遠唔太擔心」，畢竟退租情況目前以餐飲為主，惟內地來港落戶的品牌種類不只餐飲行業。（蔡偉南攝／資料圖片）

內地品牌退租「長遠唔太擔心」

至於，近日市場上錄不少內地品牌退租街舖，林應威指出，觀察到市場的確出現相關情況，惟認為「長遠唔太擔心」，畢竟退租情況目前以餐飲為主，惟內地來港落戶的品牌種類不只餐飲行業，指出內地落戶香港勢頭持續。

另指，內地旅客來港增加免稅額的確可以帶動來港人次，惟認為要吸引更多內地品牌落戶香港，政策出台的力度及精準度需要再提升。