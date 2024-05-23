仲量聯行︰4月寫字樓錄正吸納量　空置率下跌至13%　租金跌幅收窄

仲量聯行今天（22日）發表的新一份《香港地產市場觀察》指出，整體甲級寫字樓市場在今年4月錄得24.8萬平方呎正吸納量，整體空置率稍為下跌。



寫字樓市場錄得正吸納量，主要由於新落成的灣仔友邦大廈獲自用的樓面得以落實。月内市場錄得的新租賃成交個案包括中國移動香港承租葵涌九龍貿易中心A座兩層，涉及共47,400平方呎樓面（建築面積），用作擴充。

另外，4月底整體市場空置率下跌至13.0%。灣仔 / 銅鑼灣和九龍東的甲級寫字樓空置率分別下跌0.2和0.3個百分點，而中環和港島東的空置率分別微升0.1和0.3個百分點。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，4月份寫字樓租金跌幅較3月份略為收窄，整體市場租金按月下跌0.4%，而3月份則下跌0.7%。中環租金僅下跌0.2%，而3月份則下跌1.3%。港島東租金下跌0.9%，尖沙咀和九龍東租金均下跌0.4%。