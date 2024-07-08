世邦魏理仕：全年房地產投資成交額500億　寫字樓全年料跌價10%

世邦魏理仕於今年上半年香港商業房地產市場回顧上指出，由於入境旅遊復甦緩慢、地緣政治不確定性及高息環境下導致融資成本持續高企，本港商業房地產投資市場整體疲軟。世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平預料，全年房地產投資成交額可達450億至500億元，並表示由於市場仍有出現資產急於求售情況，還有跌幅的空間，預計寫字樓整體價格全年跌幅達10%，零售以及街舖的整體價格則全年有5%升幅。



上半年甲廈勢頭疲弱 空置達1500萬呎

回顧上半年，甲廈第二季總租賃量較首季跌27%至100萬平方呎，截止今年上半年，整體甲廈總空置面積達1,500萬平方呎，其中上半年新供應150萬平方呎，令中環區的空置率較急升4.3個百分點至14%。同時空置率高企導致租金按季跌1.6%，半年降幅達2.1%。

商舖租金增長放緩

至於商舖方面，上半年租賃活動主要集中於餐飲、服飾鞋類零售商及藥房。截止今年5月，零售業總銷貨價值較上年同期跌6.1%，其中環商舖空置率較上年底11.8%減至9.2%，銅鑼灣空置率由5.3%減至3.9%，旺角空置率由11.8%減至6.3%。租賃勢頭放緩導致租金增長放緩，今年第二季整體租金較首季升1.0%，上半年整體租金按年升3.7%。

世邦魏理仕溫運強表示，餐飲業的收入表現各不相同，不過大部份餐廳收入按年上升，而酒吧除外。（鄭子峰攝）

大部份餐廳收入按年上升 酒吧除外

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，儘管今年上半年租賃勢頭放緩，但仍超過2018年的水平。他指，餐飲業的收入表現各不相同，不過大部份餐廳收入按年上升，而酒吧除外。

至於資本市場，今年第二季度商業地產投資額按季跌52.5%至74億元，上半年商業地產投資總額達231億元，共48宗完成交易，無論投資額及宗數均為自2008年下半年以來低位。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，即使大多數投資者在高息口環境下繼續採取觀望態度，但部份高膽遠矚的家族辦公室仍繼續投資寫字樓資產。

世邦魏理仕甄浚岷(右二)表示，即使大多數投資者在高息口環境下繼續採取觀望態度，但部份高膽遠矚的家族辦公室仍繼續投資寫字樓資產。

陳錦平：全年商廈價格跌10% 零售街舖價格則全年升5%

世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平表示，自今年政府極力推動盛事經濟下，相信下半年旅客訪港仍有三至四成的上升空間，將直接推動本港零售市場。另外，他指若美國於年底減息可以吸引更多投資者入市，預料下半年投資成交額可達250億元，全年達450億至500億元。

另外，甲廈新租務成交將與上半年持平至230萬平方呎，全年成交量達450萬平方呎。至於租金方面，他預計甲廈租金下半年仍會有3至5%的跌幅，全年錄5%至7%跌幅。他補充，由於市場仍有出現資產急於求售情況，還有跌幅的空間，預計寫字樓整體價格全年跌幅達10%，零售以及街舖的整體價格則全年有5%升幅。