路透﹕羅兵咸擬裁內地金融服務審計員工5成　因華業務前景黯淡

曾任恒大（3333）審計師的會計師行羅兵咸永道（內地稱普華永道），上周傳出裁員消息後，《路透》引述兩位知情人士透露，羅兵咸永道正考慮將在內地的金融服務審計員工數量裁減高達50%，因監管調查和客戶流失使該會計師事務所在華業務前景黯淡。



知情人士稱，羅兵咸永道的金融服務審計業務在內地至少有2,000名員工，北京和上海辦事處是其主要中心，覆蓋的客戶包括銀行、保險公司、資產和財富管理公司。

知情人士表示，羅兵咸永道還在考慮裁掉其他審計團隊和非審計業務線約20%的員工。據其網站顯示，截至去年9月，羅兵咸永道在中國大陸擁有781名合夥人和近1.9萬名員工。

羅兵咸永道傳從上周開始在內地裁員。

稱上周已開始在內地裁員

知情人士稱，羅兵咸永道內地上周開始裁員，預計將在一段時間內實現總體目標。

報道引述羅兵咸永道發言人在一份電子郵件中表示，鑑於外部環境的變化，公司正在進行一些調整，以優化組織結構，以適應市場需求。