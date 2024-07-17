路透﹕羅兵咸擬裁內地金融服務審計員工5成 因華業務前景黯淡
撰文：張偉倫
出版：更新：
曾任恒大（3333）審計師的會計師行羅兵咸永道（內地稱普華永道），上周傳出裁員消息後，《路透》引述兩位知情人士透露，羅兵咸永道正考慮將在內地的金融服務審計員工數量裁減高達50%，因監管調查和客戶流失使該會計師事務所在華業務前景黯淡。
知情人士稱，羅兵咸永道的金融服務審計業務在內地至少有2,000名員工，北京和上海辦事處是其主要中心，覆蓋的客戶包括銀行、保險公司、資產和財富管理公司。
知情人士表示，羅兵咸永道還在考慮裁掉其他審計團隊和非審計業務線約20%的員工。據其網站顯示，截至去年9月，羅兵咸永道在中國大陸擁有781名合夥人和近1.9萬名員工。
稱上周已開始在內地裁員
知情人士稱，羅兵咸永道內地上周開始裁員，預計將在一段時間內實現總體目標。
報道引述羅兵咸永道發言人在一份電子郵件中表示，鑑於外部環境的變化，公司正在進行一些調整，以優化組織結構，以適應市場需求。
羅兵咸亞太及中國區前主席趙柏基 稱離任因退休 匿名信帶來傷害羅兵咸香港辦事處傳開始調整人手 陸續約談員工回應羅兵咸舉報信 會財局稱3指控證據不足 就恒大審計續調查《彭博》報道﹕羅兵咸裁京滬至少百名員工 發言人：艱難決定