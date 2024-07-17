中國宏橋(1378)回調至升浪38.2%即見支持　或預示已見底｜彭偉新

市場近日對一眾的資源股的走勢稍為看淡，主要相信是投資者仍然對內地經濟前景看淡，尤其是內地第二季的GDP增長只有4.7%，遠低於市場所預期的5.1%增幅，又甚至第一季的5.3%作比較時，即時高低立見。在預期內地經濟仍然存在不確定性下，多類資源股均在近一周被投資者拋售，令到股價回調的幅度接近一成，就以在內地生產及銷售鋁製品的中國宏橋(1378)為例，股價由今年5月底升抵13.56港元見頂後，走勢便開始轉弱，更在跌穿20天線及保歷加通道底部後，周二最低更跌至10.14港元，最多累計下跌25.2%，即使以6月28日的收市價11.82港元計算，7月份的累積跌幅亦達到14.2%，反映股價走弱的情況非常明顯。



雖然筆者相信內地經濟疲弱的情況仍然難以在短期內逆轉，不過，近期內地的工業生產指數回穩，又甚至6月份內地的出口數字增幅較市場期為佳，亦反映內地整體經濟下滑的速度或會逐步減慢，對於資源及原材料的需求相信會逐步回升，亦會有助中國宏橋的整體業績改善。集團現時共有11位分析師對其進行覆蓋，而他們的目標價中位數為13.15港元，至於以15個財務模型所計算的合理價值約為14.40港元，以上日收市價10.64港元計算，現價仍然距離分析師目標水平約23.5%及35.2%潛在上升幅度。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 46.5%，至於下一財年的盈利預測仍會增長 3.8%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 2.11%，之後的 5 年的年複合盈利增長將上升至 10.95%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 4.4 倍，較追蹤市盈率為低，市賬率則為 1.02 倍。

在預期內地經濟仍然存在不確定性下，多類資源股均在近一周被投資者拋售，令到股價回調的幅度接近一成。（資料圖片）

中國宏橋於上日以 10.64 港元收市，全日下跌 0.1 港元，跌幅為 0.93%。集團過去5年的平均Beta值為 1.21，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 13.56 港元，而最低位則曾見 5.17港元，股價於過去52周累計上升 60.3%，股價表現跑贏本地各個主要指數，以現價 10.64 港元計，中國宏橋的股價較 50 天線低 11.2%，不過，現價則較 200 天線高出 29.63%，反映走勢作出回調一度考驗中期方向線的支持力。

中國宏橋股價自今年1月由低位5.17港元作出反彈後，股價持續上升，並一度升上13.56港元見頂後作出回調，股價在過去兩個月期間作出回調，但未有跌穿主要的技術支持，尤其是股價只回調至整個升浪總升幅的38.2%回調目標，未有進一步破壞走勢，預期股價可以作進一步的反彈。投資者可以在10.50港元水平買入，上望之前高位13.50港元，至於股價仍然能企穩在10.00港元以上，則毋須止蝕離場。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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