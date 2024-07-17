調查：逾半投資者看好中、港經濟　「定期收息」為首要投資目標

香港投資基金公會一項投資者調查顯示，超過一半的受訪者對全球、香港和中國內地的經濟前景持樂觀態度。

其中，55%的受訪者對未來十二個月的全球經濟持樂觀態度，分別有36%和10%的受訪者持中立和負面看法；52%的人對香港經濟前景表示樂觀，29%的人表示悲觀。對於中國內地的經濟前景，52%的人持正面看法，24%的人持負面看法。受訪者預計明年中香港通脹率平均為1.8%。

21%投資者認為中國經濟前景是進行投資決策時最重要的考慮因素，其次是全球經濟前景（17%）和美國經濟前景（17%）。當問到進行投資決策時的主要考慮因素，大多數受訪者選擇全球經濟前景（67%），其次是利率走勢（59%）和香港經濟前景（57%）。

調查發現，本港仍然是未來十二個月受訪者最有興趣投資的市場（72%），其次是中國內地（63%）和北美（49%）。投資者亦對日本（41%）、歐洲（41%）和印度（30%）市場顯示興趣。

受訪者最有興趣投資的行業為人工智慧及相關領域（65%），其次是醫療保健行業（51%）、綠色或ESG相關行業（49%）以及銀行和金融業（48%）。

逾半投資者以「定期收取利息」為投資目標

另外，逾五成二受訪者認為「定期收取利息」是三大投資目標之一，其次是資本增長（49%）和跑贏通脹（43%）。

多數的受訪者預計2024年第四季（32%）或2025年首季（32%）將開始減息。平均而言，受訪者表示利率需要降低至2.4%，才會考慮將手頭現金進行投資。

75%受訪者有興趣投資加密貨幣，當中41%傾向透過投資在香港上市的現貨/期貨加密貨幣交易所買賣基金（ETF）作投資，而39%則選擇本地持牌和受監管的虛擬資產交易平台運營商的產品。

投資加密貨幣的三大主要原因包括令投資組合更多元化（57%）、更高的短期潛在回報（54%）以及未來在社會受到更廣泛應用（49%）。

投資基金委員會聯席主席鄒建雄先生表示：「儘管投資者普遍對經濟前景感到樂觀，但許多人似乎仍不願將更多現金投入投資。由於大多數受訪者預計將於今年稍後或明年初開始減息，他們可以考慮零售基金作為長期投資，以獲取潛在的資本增長和股息回報。」

根據香港投資基金公會及Morningstar數據，截至7月6日，在48個零售基金類別中，43個由年初至今均錄得正回報。

投資基金委員會聯席主席黃德泰先生表示：「基金為投資者提供嚴謹有紀律的投資方式，去捕捉市場的潛在增長機會，同時透過投資不同資產類別和地區達至投資組合多元化，並有效管理及分散風險。對於尋求定期收息的投資者，基金亦有提供定期派息的選擇。」

黃續道：「面對環球股市繼續上漲，投資者應注意潛在市場波動，例如降息時間、全球經濟衰退風險，及十一月美國總統大選有機會帶來的地緣政治風險。投資者應對市場變化，需緊記堅持長線投資計劃，並確保投資組合多元化。」

香港投資基金公會委託尼爾森Q1於2024年5月22日至29日以網上調查形式訪問500名香港投資者。訪問對象現時或有意投資零售基金，個人年收入三十萬港元或以上，及流動資產二十萬港元或以上。